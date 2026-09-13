Redacción Euskadi Agencia EFE 13 SEP 2026 - 14:14h.

La Fiscalía pedirá para el acusado 17 años de prisión por presuntamente haber estrangulado a un hombre en 2021

Al colombiano de 29 años le quedan aún tres juicios pendientes: uno por otro crimen similar y dos por intentos de homicidio

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BilbaoEl 'asesino de las citas' de Bilbao, quien acumula ya más de 60 años de cárcel tras su última condena en junio, se enfrenta a un nuevo juicio este mes. Se le conoce por matar a gays en distintos sucesos, tras quedar con ellos.

Recordamos que en 2025 ya fue declarado culpable de un primer crimen. Ahora, el 21 de septiembre la Audiencia de Vizcaya volverá a juzgarlo como presunto autor del asesinato de otro hombre.

La Fiscalía, en esta ocasión, pedirá al jurado popular que declare culpable a Nelson D.M.B. por haber acabado con la vida de un varón el 28 de julio del 2021 en su vivienda de la capital vizcaína.

Además, en su escrito señala que se quedó con el móvil de la víctima y sacó dinero de sus cuentas bancarias, aparte de quitarle joyas y dos relojes de lujo. Por todo ello, solicitará que se le imponga una condena de 17 años de prisión.

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Igualmente añade que abone una indemnización de unos 30.000 euros a la familia del fallecido, así como que devuelva el dinero sustraído aquel día de los hechos en el que acudió al piso del hombre.

"Sin que pueda determinarse la forma, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó la muerte", dice literalmente el texto del Ministerio Público sobre el presunto crimen. Luego de matarlo, actuó "para obtener un beneficio patrimonial ilícito".

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Condenado a 25 años por asesinato doblemente agravado

El acusado ya ha sido condenado por usar la técnica de estrangulamiento conocida como 'mataleón', abordando por la espalda a sus víctimas, como en la sentencia firme del Tribunal Supremo que le impuso 25 años y medio de cárcel por asesinato doblemente agravado.

Esa misma forma de actuar ya probada, según el alto tribunal, de encontrarse con hombres con quienes contactaba a través de apps de citas para quitarles la vida asfixiándoles y así poder robarles, es la que también empleó en el crimen que se juzgará.

Al menos, así lo señalan las acusaciones. Hasta la fecha, este colombiano de 29 años ya ha sido condenado en firme a 38 años de cárcel, a los que hay que sumar los otros 25 impuestos este verano por matar a un anciano de 73 años.

Otros tres juicios pendientes, uno por un crimen casi idéntico

Aún le quedan tres juicios pendientes; el próximo mes de octubre volverá a la Audiencia de Vizcaya como supuesto autor de un crimen casi idéntico por el que se juzga este mes, y le quedarían otros dos por intentos de homicidio.

La acusación popular que representa la asociación de personas LGTBIQ+, Gehitu, se personó en siete procedimientos al considerar al encausado autor de crímenes de personas a las que escogía por su orientación sexual.

Inicialmente las muertes de los hombres ocurridas en pocos meses del 2021 habían sido calificadas como naturales, según expuso la Ertzaintza en sus informes elaborados.

Pero la asociación de gays y lesbianas avisó de que había "indicios para sospechar que las mismas se habrían podido cometer mediante un mecanismo de estrangulación o axfisia que no deja lesiones internas ni externas objetivamente peritables", conocido como 'mataleón'.