Detenida una mujer por matar a puñaladas a un hombre en Requena, en Valencia

La mujer de 47 años atacó el sábado con un arma blanca al hombre de 51 años, con el que mantenía una relación sentimental

Detienen a otras dos personas por el tiroteo que se saldó con tres muertos, un menor y dos mujeres, en Isla Cristina, Huelva

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La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 47 años como supuesta responsable de haber matado a puñaladas a un hombre de 51 años en Requena (Valencia), ha confirmado a EFE el instituto armado.

Las mismas fuentes han informado de que la mujer ha ingresado en prisión preventiva por orden del juzgado de guardia.

Los hechos ocurrieron este pasado sábado, cuando la mujer atacó con un arma blanca al hombre, con el que no mantenía ninguna relación sentimental, siempre según la Guardia Civil.

La radio autonómica À Punt, que ha informado este miércoles sobre este crimen, señala que el homicidio se produjo en la vivienda del hombre y que podría estar relacionado con un posible caso de extorsión.