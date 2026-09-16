Madres y padres de la UAEM piden justicia por la estudiante canaria y "por los estudiantes que hoy tienen miedo de ir a la escuela"

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CuernavacaCientos de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en México, han salido a protestar este martes por las calles de Cuernavaca, capital del estado, para reclamar justicia por el asesinato de la estudiante canaria asesinada en México, Claudia Tacoronte, y pedir medidas al gobierno regional para frenar la violencia machista y contra estudiantes en Morelos.

Coreando lemas como "el Gobierno no me cuida, me cuidan mis amigas", y "se mata a estudiantes en la cara de la gente", cientos de estudiantes, hombres y mujeres, han marchado por la ciudad junto a alumnos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), que se han unido a la manifestación con similares reclamaciones, según ha recogido el diario 'El Sol de Cuernavaca'.

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Madres y padres de alumnos piden justicia

Los manifestantes han entrado en la Plaza de Armas, donde se encuentra la sede del gobierno regional, pese a las vallas colocadas para impedir el acceso. Allí han colocado un altar con el rostro de Claudia Tacoronte, velas y flores.

Paralelamente, la organización de madres y padres estudiantes de la UAEM han exigido este mismo martes a través de una carta que se lleve a cabo una investigación por el asesinato de la estudiante española, ocurrido en Cuautla, en el propio estado de Morelos.

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La misiva, dirigida a la gobernadora de Morelos, Margarita González, y al fiscal del estado, Fernando Blumenkron, reclama "justicia para la familia de Claudia y para todos los casos que aún permanece impunes".

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"Exigimos justicia por los estudiantes que hoy tienen miedo de ir a la escuela. Exigimos justicia por nosotros: las madres y los padres que, con impotencia y frustración hemos sido testigos de cómo la vida de la juventud morelense es truncada y arrebatada de manera infame y cobarde", reza el documento.

En el mismo, la organización transmite la "tristeza, rabia, impotencia" con la que afirman haber "hemos lamentado y padecido en los últimos siete meses por los feminicidios de cuatro estudiantes". "No queremos más discursos estériles ni promesas incumplidas", subraya la carta.

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La desgarradora petición de la hermana de Claudia

La denuncia de la familia de Claudia

Además, Lara Tacoronte, la hermana de la estudiante de la Universidad de Granada (UGR), Claudia Tacoronte, de 21 años, asesinada este pasado sábado en el estado mexicano de Morelos cuando se encontraba allí en un programa de movilidad, ha cuestionado "por qué le asignaron" ese destino y ha mostrado su "enfado" y el de sus padres en torno a la organización del intercambio.

Así, en un vídeo difundido en sus redes sociales, la joven asegura sobre su hermana Claudia: "No es que dijeras tú que quería irse a México y a esta zona en concreto, o a este país en concreto. No, ella solicitó el intercambio y a ella le asignaron ese sitio". Tras esto, pregunta: "¿Cómo vas a mandar a alguien a ese sitio? Una mujer a un sitio donde hace nada, una semana, han matado a dos chicas".

Visiblemente emocionada, Lara describe en el vídeo las circunstancias de la muerte de su hermana, estudiante de la UGR de cuarto de Educación Infantil de intercambio en el estado mexicano de Morelos, y expone: "Alguien intentó robarle el móvil, un hombre, salió corriendo, él fue detrás de ella, le clavó un cuchillo en el vientre, no una vez, sino varias por lo visto, sin ningún tipo de justificación".

Lara expone las objeciones que los padres de la joven asesinada tenían acerca de que Claudia fuese a México: "Mis padres estaban obviamente preocupados por ella, porque le pudiese pasar algo malo"; y añade que antes de que su hermana llegara al país norteamericano, "no la habían avisado, no sabía nada, resulta que en la Universidad en la que iba a estudiar allí, hacía nada, habían asesinado a otras dos chicas".

En este contexto, Lara asegura que tanto ella como sus padres están "muy enfadados" en cuanto a la organización de la movilidad estudiantil; y haciéndose eco de otras manifestaciones sobre el contacto con su familia, asegura que ni a ella ni a sus padres les ha llamado "absolutamente nadie" ni "nadie" les ha preguntado "nada", salvo para "asuntos legales y rollos de papeles".

Sobre la investigación del asesinato de su hermana, señala que espera que "investiguen bien el caso. Que, por favor, encuentren a ese tío, porque no es justo que esté por ahí tan feliz viviendo su vida cuando ha matado a alguien. Y, de verdad, que se haga algo al respecto", ha agregado.