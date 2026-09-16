La jueza ha enviado a prisión a un toxicómano que acabó con la vida de otro hombre en una de estas peleas

Detienen a otras dos personas por el tiroteo que se saldó con tres muertos, un menor y dos mujeres, en Isla Cristina, Huelva

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La Policía Nacional tiene en el foco las calles del norte de Granada desde que hace un mes comenzaran a detectarse diversas reyertas y peleas entre toxicómanos que, según las investigaciones, están organizadas por clanes que controlan el tráfico de drogas de la zona.

Tal y como informa ‘Ideal’, los protagonistas de estas peleas, algunos de los cuales viven en la calle, se enfrentan unos con otros en los combates. Los agentes investigan si los clanes orquestan por diversión estas batallas a cambio de ofrecerles a los participantes dinero (20 euros por enfrentamiento, otros 20 al ganador y 10 al perdedor) o sustancias estupefacientes.

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Uno de los participantes de la última carrera celebrada el pasado sábado quedó en estado crítico. La víctima tuvo que ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y murió dos días después, tal y como informó el citado medio.

Como 'peleas de gallos'

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de estas peleas en las que también había algún menor de edad. Fuentes del caso han señalado a ‘Ideal’ que los combates recuerdan a los de las peleas clandestinas de gallos que.

Los combates están organizados en función del peso determinado en onzas y el tamaño de los combatientes. Suelen ser guantes ligeros porque los propios combatientes suelen ser débiles.

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Los organizadores eligen personas en situación de vulnerabilidad, normalmente indigentes que viven en la calle y que tienen adicciones a sustancias estupefacientes. Los luchadores reciben una dosis de ese tipo de drogas antes de comenzar las peleas, que se realizan en plena calle.