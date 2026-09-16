Tres personas han fallecido y otra ha sufrido lesiones de carácter crítico en un lancha neumática con 68 ocupantes de origen subsahariano

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Tres personas han fallecido y otra ha sufrido lesiones de carácter crítico en un lancha neumática con 68 ocupantes de origen subsahariano a bordo que ha sido rescatada por Salvamento Marítimo esta madrugada a 131 kilómetros al nordeste de Lanzarote.

Según ha informado a EFE una portavoz de Salvamento, parte de los ocupantes de la embarcación cayeron al mar cuando las salvamares enviadas en su ayuda desde Lanzarote, Ácrux y Al Nair, intentaban ponerlos a salvo en sus cubiertas; alrededor de las 04:30 horas.

Todos las personas que cayeron al agua fueron recuperadas y uno de los supervivientes, hombre, fue evacuado en helicóptero al Hospital Insular de Gran Canaria desde la Salvamar Al Nair en estado crítico durante la navegación de regreso a tierra. El Consorcio de Emergencias de Lanzarote precisa que los fallecidos son dos hombres y una mujer.

Marruecos pidió a España que asumiera la operación por falta de medios

Salvamento Marítimo ha explicado que la neumática se encontraba en aguas bajo responsabilidad de rescate de Marruecos, país que pidió a España que asumiera la operación por falta de medios en ese momento. Los supervivientes son 57 hombres y ocho mujeres. Los ocupantes de la embarcación han recibido las primeras asistencias médicas en el puerto de Arrecife, adonde han llegado sobre las 09:40 horas (de Canarias).

La ONG Caminando Fronteras asegura la posición del rescate coincide con la de una de las alertas que había facilitado a las autoridades españolas: la salida de una neumática desde Tan Tan, en el sur de Marruecos. Sin embargo matiza que según su información esa embarcación había partido con 82 personas. Esta es la segunda gran tragedia que se reporta en lo que va de septiembre en la Ruta Canaria de la inmigración, considerada por Naciones Unidas como una de las más peligrosas del mundo.

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El pasado día 3, Salvamento Marítimo rescató al sur de Gran Canaria a 44 personas que llevaban 26 días en el Atlántico, tras haber salido desde Gambia hacia a las islas en un cayuco. Los rescatadores informaron de que había al menos cinco cadáveres en la embarcación que no pudieron recuperar por el mal estado del mar. Sin embargo, la información facilitada por los supervivientes y sus familias indica que el saldo total de víctimas de esa travesía fue de 83 personas.