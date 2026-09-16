Un menor de 12 años ha resultado herido con una fractura de cráneo tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Torremolinos, Málaga

El niño de 12 años fue atropellado por el conductor cuando se dirigía a su primer día de clases en el instituto de la localidad malagueña

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TorremolinosLa Policía Local de Torremolinos busca a un conductor que se ha dado a la fuga tras atropellar a un menor de solo 12 años. Según han podido conocer medios locales como el periódico 'Diario SUR', el atropello ocurrió el pasado martes 15 de septiembre a primera hora de la mañana cuando el menor se dirigía al primer día de clases de este curso escolar en su instituto ES Concha Méndez Cuesta en Torremolinos, Málaga.

Sobre las 09:45 horas, el menor de edad fue arrollado por "un Opel Corsa de color blanco", detallan desde el medio de comunicación anteriormente citado. Al parecer, el accidente ocurrió a tan solo unos 800 metros antes de al centro educativo malagueño, mientras supuestamente el estudiante cruzaba por un paso de peatones.

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El menor se encuentra ingresado y la Policía trata de identificar al conductor que se ha dado a la fuga

Nada más producirse el accidente, varios testigos dieron aviso a Emergencias que movilizaron a la Policía Local de Torremolinos y a los servicios sanitarios. Sin embargo, el menor de edad fue trasladado hasta al centro sanitario por un particular que se encontraba por la zona.

Ahora, "el adolescente continúa ingresado, ya que ha resultado gravemente herido al sufrir una fractura craneal", indica el medio de comunicación.

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No obstante, el niño permanece estable durante su ingreso y se le realizaran nuevas pruebas médicas en las próximas horas.

Por otro lado, los agentes de la Policía Local de Torremolinos continúan con la investigación y tratan de identificar y de localizar ahora al conductor que ha arrollado a este menor que ha sufrido una fractura de cráneo y que se ha dado a la fuga tras el accidente.