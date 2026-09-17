Se consideran hechos probados que el condenado dejó de proporcionarle cuidados a sabiendas de que la perra padecía leishmaniosis y requería de tratamiento veterinario

Mantenía al animal en un estado de suciedad y desnutrición, con las costillas visibles y palpables

Compartir







MallorcaUn hombre ha sido condenado a seis meses de cárcel por arrojar a su perra enferma a un contenedor de basura en Pollença, Mallorca, después de que la Audiencia Provincial de Baleares haya ratificado la pena impuesta previamente, en septiembre de 2025, por el juzgado de lo Penal 3 de Palma por un delito de maltrato animal, aunque al mismo tiempo ha estimado parte del recurso que presentó la defensa.

Concretamente, el citado juzgado le condenó como autor de un delito de maltrato animal a seis meses de prisión y a la prohibición de tener animales por un periodo de tres años. Además, por un delito de abandono, le impuso una multa de 1.800 euros y un año más de prohibición de relación y tenencia de animales. No obstante, respecto a esto último, la Audiencia Nacional decidía, a finales de agosto de este 2026, absolverle del delito de abandono, entendiendo que este hecho ya está en el delito de maltrato, y rebajando a dos años el periodo de prohibición de tenencia de animales.

En su decisión, además, la Audiencia Provincial de Baleares aprecia también que el condenado, –que recalcó y aseguró que pensaba que el animal estaba muerto cuando se deshizo de él–, entregó dinero para su cuidado antes del juicio a una asociación dedicada a la protección de animales; un gesto que, no obstante, no le ha servido de mayor atenuante.

La perra que arrojó al contenedor padecía leishmaniosis

Dadas las pesquisas y diligencias practicadas, se consideran hechos probados que, a lo largo del año 2021, a sabiendas de que la perra padecía leishmaniosis, que requería de tratamiento veterinario para su correcto estado de salud y que la falta de tratamiento le produciría graves padecimientos, el acusado dejó de proporcionarle cuidado y la mantenía en un estado de suciedad y desnutrición, con las costillas visibles y palpables.

Además, el can padecía atrofia muscular, con descamación y múltiples heridas por todo el cuerpo, especialmente en las cuatro extremidades, el lomo, las orejas, la boca y los ojos, hasta el punto de que la perra, de la raza Setter inglés, tenía el ojo derecho completamente ulcerado, lo que le provocó la pérdida de visión del mismo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con esto en contexto, el 12 de marzo de 2021, conociendo el estado en el que se encontraba la perra y el riesgo de que pudiere fallecer si no recibía las atenciones necesarias, la arrojó en un contenedor de basura y la dejó allí a su suerte.

Fue al día siguiente cuando el animal fue localizado por unos operarios de la empresa de recogida de basuras. Se encontraba en un estado de extrema suciedad y desnutrición y con múltiples heridas por todo el cuerpo. Por ello, los trabajadores avisaron a la Policía Local y los hechos se pusieron en conocimiento de la Fundación Natura Parc, donde la perra fue correctamente tratada por los servicios veterinarios.