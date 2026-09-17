Durante el registro, los agentes encontraron en el interior del coche un fusil de asalto cargado, marihuana y un spray de pimienta

La compañía Waymo detuvo el vehículo tras detectar el arma, alertó a los servicios de emergencia y cooperó con la policía de la ciudad

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Dos jóvenes han sido detenidos en San Francisco, Estados Unidos, después de que la compañía Waymo detectara un arma de fuego dentro de uno de sus taxis autónomos en el que viajaban los infractores. La empresa, según explica su portavoz, detuvo el vehículo tras detectar el arma, alertó a los servicios de emergencia y cooperó con la policía de la ciudad.

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El suceso tuvo lugar el pasado 3 de septiembre, poco antes de las 4 de la mañana. "Los agentes de policía de San Francisco de la comisaría de Richmond respondieron al bloque 800 de la 40ª Avenida tras recibir el aviso sobre dos pasajeros en un vehículo autónomo con un arma de fuego" relata el comunicado policial compartido en redes sociales.

El coche sin conductor detectó en su interior droga y un fusil

"Durante el registro del vehículo, los agentes localizaron y confiscaron un fusil de asalto cargado de estilo AR, también conocido como 'arma fantasma'". Los agentes también incautaron "presunta marihuana y spray de pimienta".

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El departamento informó que los agentes realizaron una parada de alto riesgo del vehículo y detuvieron a los dos pasajeros menores de edad. Ambos fueron ingresados en el Centro de Justicia de Menores, explica el comunicado.

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Al tratarse de menores, la policía aclaró que no se revelará la identidad de ninguno de los arrestados. Por el momento, continúan "una investigación abierta y activa".

Los coches de Waymo, protagonistas por diversas infracciones en su interior

La empresa ya ha sido noticia en numerosas ocasiones, siempre por incidentes ocurridos en el interior de sus vehículos sin conductor.

En julio, explica 'Los Angeles Times', un hombre sin camisa fue grabado en East Hollywood de pie sobre un Waymo mientras intentaba desmantelarlo. El año pasado, un hombre en el centro de Los Ángeles fue detenido cuando intentaba ponerse al volante de uno de estos coches.