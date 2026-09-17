El acusado de matar a martillazos a su hermano en Sa Pobla en febrero de 2025 acepta cuatro años de prisión

El hombre confesó tras el crimen que sufrió un arrebato por los continuos problemas que causaba su hermano, que era drogadicto

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MallorcaEl acusado de matar a martillazos a su hermano en Sa Pobla (Mallorca) ha sido condenado este jueves 17 de septiembre a cuatro años de cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que reclamaba inicialmente una condena de 12 años de prisión. Las partes estaban citadas este jueves en la Audiencia Provincial después de que en junio ya se avanzara la posibilidad de un acuerdo y evitar así la celebración del juicio con jurado.

Los hechos se remontan al pasado 9 de junio de 2025 momento en que, según ha confesado, el acusado agredió con un martillo a su hermano en Sa Pobla (Mallorca). La víctima falleció días después en el hospital. El acuerdo tiene en cuenta como atenuantes la confesión y el pago de 60.000 euros a la familia en concepto de responsabilidad civil y reparación del daño.

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La agresión mortal con un martillo a su propio hermano

La víctima de esta agresión con un martillo fue un hombre de 54 años que, tras ser hospitalizado en estado grave después de haber recibido varios golpes en la cabeza con un martillo en un domicilio de Sa Pobla a manos de su hermano, acabó falleciendo.

Los hechos ocurrían el domingo 9 de junio de 2025 sobre las 14.41 horas en Sa Pobla, cuando los servicios de emergencias recibían un aviso por agresión en una vivienda de la localidad por parte del hermano del perjudicado.

Una pelea familiar, el motivo del fatal desenlace

La agresión se produjo tras una pelea familiar, como informaban ya en 2025 varios medios locales baleares. "El agresor alegó tras el crimen que sufrió un arrebato por los continuos problemas que causaba su hermano, que era drogadicto y robaba dinero a su madre de manera habitual. Según dijo, la discusión en la que acabó matándole se produjo porque descubrió que su hermano se había instalado en la vivienda de su madre con otra persona, también drogadicta", explica 'Diario de Mallorca'.

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Nada más producirse la agresión con el martillo, hasta el lugar se desplazaban rápidamente medios de la Policía, el médico del centro médico de Sa Pobla y dos ambulancias del SAMU 061, una de ellas medicalizada. Los facultativos sanitarios asistían en el lugar al hombre de 54 años, que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico grave después de recibido varios golpes con un martillo.

Tras ser estabilizado, el paciente fue trasladado en una ambulancia hasta el Hospital Universitario Son Espases de Palma, donde fue hospitalizado con pronóstico preservado y, finalmente, fallecía. La Fiscalía acusó al hombre que había agredido al fallecido de un delito de homicidio con la agravante de parentesco y la atenuante de confesión, ya que él mismo llamó al 061 tras la agresión.

Finalmente, este hombre ha sido condenado a cuatro años de cárcel tras llegar a un acuerdo.