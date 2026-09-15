El novio de la buceadora muerta en la Cueva del Agua, en Murcia, será investigado por homicidio imprudente

Lorena murió en enero de 2025 tras una inmersión con el que era su pareja, acusado ahora de homicidio imprudente

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Ismael, el novio de la buceadora que murió en la Cueva del Agua, en Isla Plana, Murcia, en enero de 2025, que iba con ella en la inmersión, se sentará en el banquillo como presunto autor del homicidio de Lorena.

Según informa ‘La Opinión de Murcia’, el Juzgado de Violencia sobre al Mujer Nº1 de Murcia considera que existen indicios suficientes para considerar al sujeto responsable de un homicidio por imprudencia.

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En el auto recogido por el citado periódico, Lorena “no tenía la destreza ni templanza suficiente para realizar la inmersión llevada a cabo, máxime con una persona que no era instructor y que tenía una limitación de movimientos (en el brazo), si bien también capacidad suficiente para poder realizar las actividades de seguridad necesarias tales como colocar un ‘spull’ (una bobina con hilo para marcar una ruta)”.

La familia pide que el caso se considere como asesinato

En opinión del tribunal, “la mayor experiencia y titulación del investigado respecto de la perjudicada le colocaban en una posición superior en lo que se refiere a garantizar la seguridad de los que participaban en dicha actividad”.

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Así, “la mayor experiencia en este ámbito del investigado, así como el carácter arriesgado con que los testigos han descrito a la perjudicada, debían haberle otorgado un mayor peso en esa decisión, considerada en esta fase del procedimiento como imprudente y debiendo ser valorada, en su caso, en la correspondiente sentencia y, tras la práctica de las pruebas que se consideren pertinentes”.

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El abogado de Ismael, Manuel Martínez, consideró que el auto es ajustado a derecho, aunque apunta que en el mismo no se menciona al Ayuntamiento de Cartagena como responsable civil subsidiario, “siendo, por tanto, exigible su inclusión a efectos de formular escrito de defensa o lo que considere oportuno”.

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Por su parte, el abogado de la familia de la fallecida pide que el caso se considere como homicidio doloso o directamente asesinato. Señala un posible “forcejeo” en la gruta y subraya que “cuando al víctima abandona posteriormente esa zona, ya no sigue correctamente la vía de salida, si no que se halla claramente desorientada” tras “haber permanecido durante nueve minutos a solas con el investigado en el punto más profundo de la galería”.