El hijo de Roberto, el hombre de 84 años con Alzheimer desaparecido en Torrejón de Ardoz, ha sido detenido al estar acusado de su homicidio

El detenido sería un hombre de 51 años que trabajaba como médico y que había regentado una clínica en Torrejón de Ardoz, Madrid

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Torrejón de ArdozNovedades en la investigación de la desaparición de Roberto Fernández Magriñat, el hombre de 84 años desaparecido desde el lunes 7 de septiembre en Torrejón de Ardoz, Madrid. Según han informado varios medios como el periódico 'ABC' o 'El País', la Policía habría detenido al hijo del anciano al estar acusado de su homicidio.

El periódico 'ABC' ha comunicado que este hombre de 51 años habría sido detenido y se encontraría ya en prisión: "Fue arrestado el pasado jueves, 10 de septiembre. Podría tener la clave del paradero de su padre, que aún no ha revelado. Está acusado de homicidio".

La desaparición de Roberto y la detención de su hijo

Desde el pasado lunes 7 de septiembre, los familiares y amigos, junto a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, buscan a Roberto, un hombre de 84 años con Alzheimer que fue visto por última vez la mañana de ese lunes en la localidad de Torrejón de Ardoz.

En concreto, según datos facilitados por la familia, el hombre, identificado como Roberto Fernández, fue visto por última vez sobre las 9.30 horas del lunes en la zona de calle Virgen del Pilar del municipio.

El hombre, que padece Alzheimer en fase 2 y en los últimos días se encontraba más despistado y desorientado de lo habitual, según la familia, salió del domicilio mientras su hijo dormía, sin que este se percatara.

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La familia ha presentado una denuncia por su desaparición ante la Policía Nacional en la Comisaría de Torrejón de Ardoz. Asimismo, han solicitado la colaboración ciudadana para facilitar cualquier información que pueda ayudar a localizarlo.

Sin embargo, la investigación sobre esta desaparición ha pegado un vuelco tras la detención de su hijo. Según ha podido conocer 'ABC', este hombre detenido tendría 51 años, sería médico de profesión y habría estado regentando una clínica en la calle de La Solana de la localidad madrileña.

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¿Cómo aportar información sobre una persona desaparecida?

Si tienes cualquier información sobre Roberto Fernández Magriñat o sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.

Junto a estos canales, también puedes ponerte en contacto con la Policía Nacional llamando al 091, a la Guardia Civil llamando al 062 o al Servicio de Emergencias llamando al 112. Puedes contactar con el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) a través de los canales oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o mediante su correo electrónico de colaboración colaboracion-cndes@interior.es.