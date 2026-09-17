Cuando llegaron los sanitarios, la niña sufría fuertes dolores y vomitaba sangre, pues la bebida también le había provocado heridas en la boca

Las primeras hipótesis, atendiendo a sus síntomas, apuntan a que, aparte de estar en mal estado, el zumo podría contener alguna sustancia cáustica

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Un zumo en mal estado ha obligado a trasladar al hospital a una niña de 5 años y a su madre debido a una grave intoxicación y heridas en la boca. Ha ocurrido este miércoles en Alicante, cuando la familia se encontraba en un área recreativa de la localidad de Xàbia. El 112 ha indicado que podrían haber ingerido amoniaco.

La niña, que había pedido el zumo en un quiosco, alertó a su madre de que la bebida no tenía buen sabor. Al probarlo, ella también notó su mal gusto y empezó a sufrir la misma reacción de la que comenzaba a quejarse su hija.

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La familia alertó sobre lo ocurrido y al lugar de los hechos acudieron patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local, una ambulancia de Soporte Vital Básico y otra de la Cruz Roja, además de un equipo médico de SAMU.

Los sanitarios atendieron a las dos afectadas antes de trasladarlas al hospital

Cuando llegaron los sanitarios, la niña sufría fuertes dolores y vomitaba sangre, pues la bebida le había provocado heridas en la boca. La madre también sufría estos mismos síntomas aunque en menor medida, puesto que ella habría ingerido menos cantidad.

El equipo médico del SAMU trasladó a las víctimas al hospital de Denia después de administrar tratamiento por vía intravenosa a la menor para estabilizarla. Mientras, la Guardia Civil investiga la sustancia que pudiera contener el zumo.

Las primeras hipótesis, atendiendo a sus síntomas, apuntan a que, aparte de estar en mal estado, el zumo podría contener alguna sustancia cáustica.