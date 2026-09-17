Investigan una posible intoxicación de una menor y su madre tras tomar una bebida en Xàbia

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para poder esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incidente.

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La Guardia Civil investiga una posible intoxicación que sufrió una menor y su madre tras ingerir una bebida que le sirvieron en un establecimiento del municipio de Xàbia (Alicante), según fuentes del instituto armado consultadas por Europa Press.

Los hechos ocurrieron este miércoles sobre las 15.00 horas. La niña fue trasladada e ingresada en el Hospital de Dénia, de acuerdo con la información que han trasladado las mismas fuentes. La madre también resultó afectada y fue trasladada al mismo centro hospitalario.

Ante lo sucedido, la Guardia Civil ha intervenido el envase que contenía la bebida, así como, de forma preventiva, otros productos del mismo lote y marca. La investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias de estos hechos.