Patrick, el exmarido de Lindsay Clancy, rompe su silencio

Patrick concede una entrevista a la CBS en la que reconoce que sigue hablando con sus tres hijos, asesinados por su exmujer, a diario.

El caso de Lindsay Clancy: una política pide que la "ejecuten en público" y la declaración del hermano del miembro del jurado que impidió el veredicto

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“Hablo con ellos". Es la frase que más ha impactado de la entrevista concedida a la CBS por Patrick, el exmarido de Lindsay Clancy, que acabó con la vida de sus tres hijos, -Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de ocho meses- estrangulándolos en el sótano de su casa mientras él estaba de compras. A pesar de que ha rehecho su vida y tiene otro hijo, Patrick dice que habla todos los días con sus hijos para pedirles tener fuerzas para "superar el dolor". "'Ayúdenme', les ruega.

El juicio de su exmujer se ha convertido en todo un acontecimiento y más después de haber sido declarado nulo, al no ponerse de acuerdo del jurado sobre su sentencia. La madre, que reconoció los hechos, argumentó que era víctima de una depresión posparto acentuada por la medicación que tomaba y que no era responsable de sus actos.

Patrick, en el juicio, no atacó a su mujer y declaró que siempre quiso a sus hijos. Dijo que "componía canciones" con los niños y les cocinaba platos especiales como huevos verdes con jamón. No se mostró dañino con ella en ningún momento.

En el juicio, su estado de shock al llegar a casa y encontrarse a sus hijos muertos, conmocionó a la sala. Y pese a todo ello, “durante los últimos meses, Patrick Clancy y su familia han sido objeto de una implacable, creciente y destructiva campaña de difamación” ,declaró su abogado, Howard Cooper, a Boston 25 News. Según este, con tal que ganar seguidores o popularidad, son muchos los que en redes sociales señalan que Patrick estuvo involucrado de alguna manera en la muerte de sus hijos pequeños y otras afirmaciones "viles".

La entrevista completa se emitirá este domingo por la noche en el programa “60 Minutes”.