La Guardia Civil ha hallado en un municipio de Torrecaballeros, Segovia, el cadáver de un hombre que llevaría más de un año muerto

Las primeras hipótesis apuntan a que el hijo del fallecido habría ocultado su muerte para seguir cobrando la pensión del padre

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TorrecaballerosConmoción y sorpresa en el municipio segoviano de Torrecaballeros tras conocerse el hallazgo del cadáver de un hombre que llevaba muerto en un domicilio de la localidad desde hace más de un año. Según ha informado 'El Norte de Castilla', agentes de la Guardia Civil han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de unos 70 años en su domicilio situado en el número 7 de la calle Los Fresnos de la localidad que se encuentra a 11 kilómetros de Segovia.

Al parecer, todo apunta a que el hijo de este anciano fallecido habría ocultado el cadáver y el fallecimiento de su padre para seguir cobrando la pensión del hombre. El sorprendente hallazgo ha dejado completamente sin palabras a los vecinos de la localidad.

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Habría ocultado el cadáver de su padre para seguir cobrando la pensión

Tras la confirmación por parte de la Subdelegación del Gobierno, los agentes de la Guardia Civil tratan de avanzar en la investigación, aunque todo apunta a que el propio hijo del fallecido habría estado ocultando esta muerte para así poder seguir percibiendo la pensión de su progenitor.

Aunque el caso se encuentra bajo investigación judicial, fuentes vecinales han confirmado al medio de comunicación anteriormente citado que el cadáver pertenece a un hombre de unos 70 años que se encontraba enfermo, que tenía un "carácter extrovertido y que solía frecuentar" uno de los bares de la localidad segoviana.

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A la espera de los resultados de la autopsia para poder continuar con la investigación

Como indican conocidos del fallecido, este hombre al que "se le dejó de ver" de un día para otro vivía con su hijo. "El hijo debía de andar a la cuarta pregunta. A veces iba por tabaco, lo pagaba, otras no y luego decía que lo pagaba otro día", cuenta un vecino al medio de comunicación.

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Además, desde 'El Norte de Castilla' se ha podido conocer que las primeras hipótesis "apuntan a una muerte natural seguida de la ocultación del cadáver a fin de mantener el cobro de la pensión". No obstante, ahora habrá que esperar a los resultados de la autopsia para conocer cómo ocurrió el fallecimiento de este hombre de 70 años.