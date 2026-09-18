El presunto sospechoso del asesinato de la joven estudiante española Claudia Tacoronte permanece bajo orden de arresto

Francisco Javier M., alias 'El Trompas', no tiene vínculos "con el crimen organizado" y la agredió "en un forcejeo por un robo"

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Autoridades mexicanas han detenido a Francisco Javier M., alias 'El Trompas', como se conocía al presunto responsable del asesinato de la joven estudiante española Claudia Tacoronte, de 21 años, quien fue apuñalada el sábado en el municipio de Cuautla, en el estado de Morelos.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, aseguró en una entrevista con EFE que el presunto sospechoso del asesinato de la joven estudiante española Claudia Tacoronte, actualmente bajo orden de arresto, no tiene vínculos "con el crimen organizado" y que la agredió "en un forcejeo por un robo", al explicar los hechos que han subrayado la inseguridad que vive parte de México y que han provocado la indignación nacional e internacional.

Las autoridades mexicanas han revelado que la detención ha sido fruto de un trabajo conjunto de investigación, operativo desde que se tuvo conocimiento del asesinato. En las pesquisas han participado la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad.

Condolencias a la familia

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó del arresto en un mensaje en X, en el que incluyó una fotografía del detenido.

Tras conocerse la detención, García ha expresado sus condolencias a los familiares y allegados de la joven estudiante y ha manifestado su solidaridad con ellos ante la pérdida. "Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable pérdida", ha manifestado en una publicación en redes sociales.

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García Harfuch ha situado la investigación dentro de la política del Gobierno mexicano frente a la violencia contra las mujeres y ha afirmado que la prevención de los feminicidios constituye una prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum. "Para la Presidenta presidenta, prevenir los feminicidios es una prioridad de este Gobierno. Cuando no se ha logrado impedir que una mujer sea víctima de esta violencia, nuestra obligación es esclarecer los hechos, detener a los responsables y combatir la impunidad con toda la fuerza del Estado", ha sentenciado.