El hombre acusado de cobrar la pensión de su madre muerta durante 22 años declara que no fue "consciente"

Algunos pensionistas españoles tendrán que acreditar que siguen vivos para recibir la pensión: el plazo termina en septiembre

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GranadaEl acusado de cobrar la pensión de viudedad de su madre muerta durante 22 años ha declarado este miércoles en la Audiencia de Granada que "no fue consciente" de esta circunstancia, en tanto que no recibió notificación alguna de la Seguridad Social en ese amplio periodo de tiempo.

El procesado, de unos 60 años, está acusado de hacerse con un montante superior a los 210.000 euros de la pensión de su progenitora que fue cobrando en una cuenta de la que ambos eran titulares, sin que presuntamente avisara a los organismos competentes del fallecimiento, que se produjo en marzo de 1996.

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Asegura que nunca se percató de que estaba cobrando la pensión de su progenitora

La Fiscalía pide que sea condenado a cinco años de cárcel por un delito continuado de fraude de prestaciones a la Seguridad Social y al pago de una multa de 350.000 euros. También, que indemnice en 168.927 euros a la Seguridad Social, que también ejerce acusación.

Durante su declaración, el acusado ha explicado que, pese a que no entraban más ingresos en esa cuenta, nunca se percató de que estaba cobrando la pensión de su progenitora, de cuya muerte únicamente informó al banco, según su relato. Ha reconocido igualmente que efectuó diversas retiradas de dinero de esa cuenta de cerca de 50.000 euros, si bien nunca vinculó el saldo existente al delito del que se le acusa.

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Mantiene que cuando se percató a través de una notificación de la Seguridad Social de lo que estaba ocurriendo abonó 5.000 euros y trató de fraccionar los pagos, pero la Seguridad Social no aceptó esta propuesta.

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El juicio

Su defensa, que solicita la libre absolución, cree que en la causa concurren las circunstancias atenuantes de reparación del daño --en tanto que intentó saldar la deuda pero "no le dejaron"-- y de dilaciones indebidas. En todo caso ha incidido en que su cliente "quiere devolver la cantidad que ha percibido" y "no entrar en prisión" por este asunto como solicita el Ministerio Fiscal.

La Fiscalía sostiene que tampoco el banco comunicó a la Seguridad Social el fallecimiento de la mujer "al no haber realizado los controles de vivencia oportunos". La entidad ha abonado a la Seguridad Social el importe de la pensión correspondiente a los cuatro últimos años por un importe de 41.282 euros.

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En el juicio ha declarado como testigo el director de la sucursal bancaria del acusado, el cual ha asegurado que si éste hubiera notificado el fallecimiento de su madre, como él alega, "la cuenta se habría bloqueado automáticamente" y que desconoce si el jefe de Caja realizó algún tipo de control de vivencia en una época en la que "no estaba claro cómo actuar" en esta materia.

En su escrito de acusación, consultado por Europa Press, la Fiscalía sitúa al banco como responsable civil subsidiario en lo que se refiere a la indemnización que el acusado deberá abonar a la Seguridad Social en caso de resultar condenado por la Audiencia Provincial. También reclama que se condene al hijo a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o beneficios fiscales durante siete años. El juicio ha quedado visto para sentencia.