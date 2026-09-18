La Guardia Civil ha detenido en la costa de Orihuela (Alicante) a uno de los doce fugitivos británicos más buscados del Reino Unido

Asesinos, violadores y narcotraficantes: España se une a la búsqueda de los 12 criminales más buscados por el Reino Unido

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La Guardia Civil ha detenido en la costa de Orihuela, en Alicante, a uno de los 12 fugitivos británicos más buscados del Reino Unido, un británico de 51 años al que se buscaba por una condena de ocho años y medio de cárcel por delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Según el instituto armado, este individuo había sido incluido en la campaña internacional 'Most Wanted' impulsada por el Reino Unido para localizar a delincuentes vinculados al crimen organizado que podrían ocultarse en España.

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La detención se ha producido a raíz de una investigación del equipo de Homicidios, Desaparecidos y Huidos de la Justicia de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante por un homicidio cometido en la costa oriolana, pesquisas que condujeron hasta un hombre cuya identificación reveló que se encontraba reclamado por las autoridades británicas.

Estaba en busca y captura

Sobre él pesaba una orden internacional de busca y detención con fines de extradición emitida por el Reino Unido, donde tiene pendiente de cumplimiento una condena de ocho años y medio de prisión por delitos de estafa y blanqueo de capitales. En el registro de su domicilio se intervinieron 22.000 euros en efectivo y varios documentos de identidad falsos con los que se identificaba, por lo que se le atribuye además un presunto delito de falsedad documental.

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No es el primer fugitivo de esa lista de más buscados localizado en la provincia, ya que el pasado mayo, coincidiendo con la presentación de la campaña en Alicante, la Guardia Civil detuvo a otro de los reclamados por el Reino Unido en el marco de una operación contra una red dedicada al tráfico de drogas y a la falsedad documental.

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El detenido en Orihuela ya ha sido trasladado a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, para ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional, competente en materia de extradición.