Un preso de la cárcel de Quatre Camins de Barcelona mata a su compañero de celda

La autopsia será la que determine las circunstancias del fallecimiento del preso a manos de su compañero

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BarcelonaUn preso de la cárcel de Quatre Camins (Barcelona) ha matado presuntamente esta pasada noche a su compañero de celda, por lo que los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Según informa el departamento de Justicia en un comunicado, el interno asesinado no ha muerto por arma blanca, por lo que será la autopsia la que determine las circunstancias del fallecimiento.

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Los internos carecían de antecedentes de incompatibilidad

Según informa la Conselleria de Justicia en un comunicado este jueves, Servicios Penitenciarios han comunicado un incidente ocurrido el jueves por la noche en el centro penitenciario de Quatre Camins, en el que un interno "ha fallecido presuntamente tras una agresión sin arma blanca por parte de su compañero de celda".

"Los profesionales del centro han activado los protocolos de actuación correspondientes y han intervenido de forma inmediata. Los servicios médicos han atendido a los internos y se ha informado a los servicios de emergencias y a la autoridad judicial competente", añaden.

Los Mossos d'Esquadra y los servicios penitenciarios han iniciado las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de los hechos y la investigación y autopsia determinará el origen y las circunstancias del incidente; por su parte, la dirección del centro está en contacto con los familiares del fallecido y "se están ofreciendo los apoyos previstos en estos casos.

Ambos internos carecían de antecedentes de incompatibilidad, asegura el departamento.