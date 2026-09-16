Gonzalo Barquilla 16 SEP 2026 - 17:10h.

Orlando, el hermano de Roberto, el médico cubano desaparecido, asegura que su sobrino tiene antecedentes por otro homicidio

Detienen al hijo de Roberto, el hombre de 84 años con Alzheimer desaparecido en Torrejón de Ardoz

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La familia de Roberto Fernández Magriñat, el hombre de 84 años desaparecido en Torrejón de Ardoz (Madrid), atraviesa una situación de mucha tensión después de que uno de sus hijos haya sido detenido y haya ingresado en prisión acusado de la muerte de su padre. El médico cubano continúa sin ser localizado y sus familiares aseguran desconocer qué ocurrió y dónde puede encontrarse su cuerpo.

Orlando, hermano de Roberto, ha explicado a la web de 'Informativos Telecinco' que la familia está intentando asimilar lo ocurrido y que trabaja ya con abogados para conocer todos los detalles de la investigación. "Estamos con un problema bastante gordo debido a lo acontecido, esa es la situación", resume.

El arrestado es uno de los tres hijos que tenía Roberto -dos mujeres y un hombre-. Orlando se muestra especialmente contundente al hablar de él después de su detención: “Mi sobrino, que para mí ya no es mi sobrino, permanece en prisión provisional".

El relato de la desaparición de Roberto Fernández Magriñat

La desaparición de Roberto se produjo entre el 7 y el 8 de septiembre, según la información que maneja la familia. Orlando recuerda que hace dos lunes, el 7 de septiembre, una de sus sobrinas acudió al domicilio de Roberto junto a su madre y el ahora detenido. Su sobrina llegó primero, aparcó el coche y subió a la vivienda. Allí preguntó por su tío y recibió una explicación sobre lo que supuestamente había ocurrido.

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Según relata Orlando, el detenido aseguró entonces que Roberto se había caído y que le había puesto una tirita. Después, siempre según esa versión, se quedó dormido y al despertarse ya no encontró a su padre en casa. "Decía que no sabía dónde estaba", cuenta Orlando. Los hechos ocurrieron en la zona de calle Virgen del Pilar.

La familia comenzó entonces a buscar al anciano, que padecía Alzheimer y podía presentar episodios de desorientación. Se colocaron carteles e incluso el sospechoso quiso denunciar la desaparición. Sin embargo, la investigación policial terminó dando un giro y el hijo de Roberto fue detenido el pasado 10 de septiembre por su presunta relación con la desaparición y la muerte de su padre.

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Orlando asegura que, hasta donde él sabe, nunca habían existido problemas de convivencia entre Roberto y su hijo. No obstante, afirma que el arrestado llevaba tiempo relacionado con el consumo de drogas. El hermano de Roberto insiste en que desconoce si esa circunstancia guarda alguna relación con lo ocurrido, aunque reconoce que la familia mantiene sus propias sospechas.

Un hijo detenido y un cuerpo que sigue sin aparecer

El detenido, según Orlando, ya había tenido problemas con la Justicia por un crimen cometido años atrás. Permaneció un tiempo detenido y posteriormente quedó en libertad condicional a la espera de la celebración del juicio, que, según la familia, estaba previsto para diciembre de este año. "Presenta antecedentes por otro homicidio", relata el hermano de Roberto.

El escenario actual es delicado. Por ahora no se ha aclarado públicamente cómo habría muerto el anciano ni qué habría ocurrido con él antes de su desaparición. Orlando reconoce que la familia desconoce todavía los detalles fundamentales de la investigación. "No sabemos dónde puede estar el cuerpo. Lo que sabemos es que si ha sido detenido es porque han encontrado indicios de que pudo ser él", afirma.

El hermano de Roberto tampoco da por sentado que el detenido actuara solo. La familia, explica, desconoce todavía qué papel habría podido desempeñar en los hechos y si pudo haber contado con la colaboración de terceras personas. “No sabemos si él fue el autor material, si contó con ayuda o si envió a alguien. Eso lo desconocemos”, precisa Orlando.

Mientras avanza la investigación, los familiares de Roberto han comenzado a trabajar con abogados. Orlando reclama que el procedimiento avance y que, si finalmente se determina la responsabilidad del detenido, se actúe con contundencia dentro de la ley. "Lo que esperamos es que la Justicia actúe como debe, con rigor y firmeza. Que caiga todo el peso de la Ley sobre él", subraya.

La sorpresa de las hermanas del detenido

La detención también ha supuesto un fuerte impacto para las dos hijas de Roberto. Orlando explica que ambas están sorprendidas por lo ocurrido y que no comprenden qué pudo llevar a su hermano a una situación como esta.

Una de ellas, Janet, permanece en Madrid y está siguiendo de cerca la investigación. La otra se encontraba en el extranjero y ha tenido que viajar hasta España durante estos días para conocer de primera mano toda la información relacionada con la desaparición y la detención.

La situación ha obligado a la familia a reorganizarse para seguir la investigación y conocer qué ha ocurrido con Roberto. El entorno del desaparecido fortalece los vínculos para mantenerse unidos.

Orlando asegura además que el detenido mantenía relación con su padre. Sobre la madre del arrestado, la expareja de Roberto, desconoce si conoce ya toda la información relacionada con la investigación. Roberto y su expareja se separaron hace más de 25 años.

Roberto, un médico cubano con una larga trayectoria en España

Antes de desaparecer, Roberto había construido una larga trayectoria profesional y familiar. Nació en La Habana y llegó a España hace muchos años después de haber ejercido ya como cardiólogo. Orlando recuerda especialmente su preparación y su dedicación a la medicina. "Era un superprofesional, y como persona era intachable", asegura. El médico se asentó en la capital y regentó una clínica en la calle de La Solana, en Torrejón de Ardoz.

Para su hermano, Roberto no era únicamente una referencia profesional, sino también una persona fundamental en su vida. Ambos hablaban habitualmente de medicina y enfermedades y Orlando recurría a él cuando tenía algún problema relacionado con la salud. "He aprendido mucho de mi hermano, que en paz descanse, aunque me cueste decirlo. Cuando me ocurre algo, siempre recuerdo sus consejos", explica. El desaparecido ya había dejado de trabajar cuando se perdió su rastro. En los últimos años, además, su estado había estado condicionado por el Alzheimer. La familia sabía que la enfermedad podía afectar a su orientación y a su capacidad para desenvolverse de manera autónoma.

Orlando cuenta que el diagnóstico llegó aproximadamente ocho años atrás, aunque considera que Roberto llevaba más tiempo conviviendo con los síntomas. Él intentaba mantener el contacto prácticamente a diario. "Siempre traté de hablar con él casi todos los días. Él ya no podía firmar documentos. Hay veces que recuperaba la mente, pero era complicado", relata.

Ahora, la familia espera conocer qué ocurrió realmente con Roberto y su hijo. Sobre todo, necesita saber dónde está el hombre al que llevan buscando desde principios de septiembre y qué sucedió antes de que desapareciera. Orlando y el resto de familiares permanecen a la espera de conocer toda la información y poder descansar. La investigación la llevan el Grupo XII de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, especializado en secuestros y desaparecidos, y la Comisaría de Torrejón. La plataforma Adonay y SOS Desaparecidos mantenían alertas de búsqueda activas durante todo este tiempo.