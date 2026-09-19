Los dos jóvenes iban vestidos con trajes de neopreno y llevaban flotadores

Las autoridades creen se podría tratar de migrantes que intentaban llegar a las costas españolas

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MálagaLa Guardia Civil investiga las muertes de dos jóvenes que han sido localizados sin vida y con signos de ahogamiento en las costas de Málaga. Según informa 'Diario Sur', los dos iban vestidos con trajes de neopreno y llevaban flotadores, por lo que se podría tratar de migrantes que intentaban llegar a las costas españolas.

El primer joven fue encontrado durante la tarde del martes 15 de septiembre en el litoral occidental de la provincia de Málaga. Una vez que se localizó su cuerpo a la deriva, se alertó a la Guardia Civil y Salvamento Marítimo para rescatar el cadáver y trasladarlo al puerto de Fuengirola, donde se procedió al levantamiento del cuerpo sin vida.

Los cadáveres no presentaban signos de criminalidad

Un día después de este hallazgo, se encontró el cadáver de otro joven en circunstancias parecidas. El cuerpo sin vida se localizo en la zona de Nerja y después fue trasladado al puerto de Vélez-Málaga. El varón también llevaba un traje de neopreno, con aletas y un flotador. También portaba varios teléfonos móviles y dírhams, que es la moneda oficial de varios países, entre ellos Marruecos.

Las fuentes consultadas aseguran que los cadáveres no presentaban signos de criminalidad, por lo que se piensa que ambos habrían muerto ahogados al intentar cruzar el Estrecho con un flotador. En un principio, se pensaba que podrían ser parte de los migrantes que entraron de forma masiva en Ceuta a finales de julio, pero las investigaciones apuntan a que llevarían muy pocos días en el mar por el estado en el que se encontraban los cuerpos.