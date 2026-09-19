Varios testigos informaron al 112, sobre las 23:00 horas, de que un coche se había salido de la calzada

Los sanitarios que se desplazaron al lugar del suceso solo pudieron certificar su muerte

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MálagaUn joven ha fallecido esta pasada noche en Alhaurín el Grande (Málaga) tras salirse su vehículo de la carretera, según ha informado el servicio de emergencias 112.

Varios testigos informaron al 112, sobre las 23:00 horas, de que un coche se había salido de la calzada en la calle Río Guadalmedina, en el camino entre Alhaurín y Villafranco, con un persona herida en su interior que necesitaba asistencia sanitaria.

Caída por un desnivel

Los ciudadanos explicaban en sus avisos que el turismo se había caído por un desnivel.

La sala coordinadora activó a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES).

Los sanitarios que se desplazaron al lugar del suceso solo pudieron certificar su muerte.