Los dardos de Shakira en su primera residencia en Madrid

Durante el concierto no han faltado los agradecimientos a sus fans y los mensajes de empoderamiento femenino

Qué se puede llevar y qué no a los conciertos de Shakira en Macondo Park, Madrid: de mochilas a comida o baterías externas

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MadridShakira ha inaugurado hoy su esperada residencia en Madrid con el primero de los doce conciertos que la cantante ofrecerá en la capital. La artista colombiana ha regresado a España después de ocho años y lo ha hecho por todo lo alto con una cita histórica en el Estadio Shakira, ubicado en el recinto Iberdrola Music, donde miles de fans se han reunido para volver a disfrutar de la artista en directo.

Madrid se convierte así en la única parada europea de su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran World Tour', una residencia que contempla un total de doce actuaciones en la capital. Un esperado regreso que ha generado una enorme expectación entre sus seguidores, que han llenado el recinto y han vivido con enorme entusiasmo el comienzo de esta nueva etapa de la cantante en España.

Los dardos de Shakira

Fiel a su estilo, la cantante se ha entregado por completo sobre el escenario y ha protagonizado diferentes cambios de vestuario durante el espectáculo: "Esto es un regalo, más que un regalo. La vida no ha sido fácil, de las caídas no se salva nadie, pero nosotras con cada una nos levantamos un poquito más sabias, más resilientes y más fuertes. ¡Bienvenidas al tour de 'Las mujeres ya no lloran'!", comenzaba proclamando.

Entre los looks escogidos para esta primera noche, la artista ha lucido un llamativo mono de cuello alto en tonos lilas y rojos y, posteriormente, un vestido corto de tirantes en color lila repleto de brillos. Junto a su cuerpo de bailarinas, la colombiana ha interpretado algunos de sus grandes éxitos ante un público completamente entregado.

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"Todos me dicen: 'Con la cara que te fuiste y la cara con la que volviste'", ha bromeado la colombiana, en una primera noche que marca el inicio de doce fechas con las que la artista volverá a conectar con el público español después de ocho años de espera.

Durante el concierto no han faltado los agradecimientos a sus fans y los mensajes de empoderamiento femenino: "Dicen que la mujer nació de la costilla de un hombre, pero lo cierto es que de las caderas de una mujer nació un hombre... y las caderas nunca mienten".

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Con este primer concierto, Shakira da el pistoletazo de salida a una residencia que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año en Madrid. La cantante continuará ahora con una serie de actuaciones en la capital en las que seguirá desplegando sobre el escenario el espectáculo de 'Las mujeres ya no lloran World Tour'.