Un hombre que había entrado en el domicilio de su hija había encontrado el interior de la casa muy revuelto y llamó a las autoridades

Los agentes hallaron a una mujer fallecida con signos de violencia y un cuchillo con lo que parecen ser restos de sangre

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Madrid Agentes de Policía Nacional investigan la muerte de una mujer hallada con signos de violencia en la localidad madrileña de Leganés, según ha informado la Jefatura Superior.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:15 horas, cuando se recibió una llamada en la Sala del 091 alertando de que un hombre que había entrado en el domicilio de su hija había encontrado el interior de la casa muy revuelto, pensando que quizá habían entrado a robar.

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Una vez personados los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano en el domicilio, hallaron a una mujer fallecida con signos de violencia y un cuchillo con lo que parecen ser restos de sangre.

No se descarta ninguna hipótesis

La víctima es la hija del hombre, que tenía llaves de la casa y que se había acercado hasta el lugar porque no sabía nada de ella desde hacía un tiempo, han confirmado a EFE fuentes policiales.

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Hasta el lugar se ha desplazado el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo VI de Homicidios, quienes se han hecho cargo de la investigación.

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Según las mismas fuentes, la Policía sigue investigando los hechos y no se descarta ninguna hipótesis.

Esta es la segunda mujer asesinada este sábado en Madrid, después de que esta mañana fuera detenido un hombre de 85 años por la muerte violenta de su exnuera, de 47 años, que ha sido hallada sin vida con signos de estrangulamiento en la vivienda que ambos compartían en la calle Ferrocarril del distrito madrileño de Arganzuela.