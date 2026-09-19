El hombre ha llamado a su hijo para confesarle que había cometido "un hecho grave"

El detenido es un hombre de nacionalidad española de 85 años y la víctima, de 47 años, es de origen asiático

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MadridLa Policía Nacional ha detenido a un hombre de 85 años por la muerte violenta de su exnuera, de 47 años, que ha sido hallada sin vida con signos de estrangulamiento en la vivienda que ambos compartían en la calle Ferrocarril del distrito madrileño de Arganzuela.

Según han informado a EFE fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, el aviso lo ha dado esta mañana, a las 11:10 horas, el hijo del detenido, expareja de la víctima, que ha alertado de que su padre le había llamado asegurando que había cometido "un hecho grave" y estaba esperando a que llegase la Policía.

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El detenido es un hombre de nacionalidad española de 85 años

El detenido es un hombre de nacionalidad española de 85 años y la víctima, de 47 años, es de origen asiático, según las mismas fuentes, que han precisado que de momento se desconocen más circunstancias del suceso, que investiga el Grupo VI de Homicidios.

Los hechos han ocurrido en la vivienda que ambos compartían en el número 30 de la calle Ferrocarril, en el distrito de Arganzuela de la capital.

Tras recibir el aviso en el 091, se han desplazado hasta el lugar efectivos del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía y servicios sanitarios, que han hallado a la mujer tendida en el suelo sin signos vitales y con señales de violencia, por lo que han confirmado en ese momento el fallecimiento.

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Hasta la vivienda también se ha desplazado el Grupo de Delitos Violentos de la Brigada Provincial de Policía Científica y el Grupo VI de Homicidios, que se ha hecho cargo de la investigación.

Por su parte, el portavoz del Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, Luis Serrano, ha informado de que, cuando han llegado a la vivienda agentes de la Policía Municipal, han encontrado a la mujer supuestamente en parada cardiorrespiratoria y han iniciado las maniobras de reanimación.

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Cuando ha llegado el personal sanitario, este ha confirmado el fallecimiento y comprobado que la víctima mostraba síntomas aparentes de estrangulamiento, aunque el portavoz ha precisado que será la autopsia la que confirme la causa de la muerte.