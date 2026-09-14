Claudia, la joven española de 21 años asesinada en México, fue acuchillada mientras acudía a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal de Morelos

Claudia, la estudiante española asesinada en México, fue perseguida y agredida por su atacante con un arma blanca

Compartir







MorelosConmoción tras conocerse la muerte de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante canaria de 21 años, en México. La joven fue agredida con un arma blanca el pasado sábado 12 de septiembre cuando se encontraba en una fiesta en el estado de Morelos, en México. Al parecer, esta estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en México fue asesinada en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según han informado las autoridades locales.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó el crimen y aseguró que autoridades estatales establecieron contacto con el Consulado de España en México para brindar apoyo y acompañamiento a la familia de la joven, que se encontraba en el país como parte de un intercambio académico entre la Universidad de Granada, centro donde cursaba cuarto de Educación Infantil, y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La fiesta en la que ha muerto Claudia Tacoronte Aguilera

Nada más conocerse la noticia, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, informaba de cómo estaba avanzando la investigación. Según el fiscal, los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México. "El día de ayer encontramos esta noticia tan lamentable de una chica española, que ya tenemos conocimiento que es de esta nacionalidad", informaba a los medios locales el fiscal estatal, sin ofrecer más detalles de las circunstancias de lo ocurrido.

Según han informado medios locales como el periódico 'Diario de Morelos', el ataque armado en el que Claudia Tacoronte Aguilera ha fallecido ocurrió en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, en la colonia Emiliano Zapata de Cuautla, donde la estudiante se encontraba en la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, evento que se ha estado desarrollando durante el 12 y el 14 de septiembre.

Esta celebración que se lleva a cabo en el estado mexicano de Morelos intenta preservar los conocimientos ancestrales vinculados con el uso de plantas medicinales y las prácticas tradicionales. Como destacan medios locales es un encuentro que lleva en macha más de 42 ediciones y que durante tres días reúne talleres, conversatorios y actividades relacionadas con la herbolaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En esta edición celebrada en septiembre de 2026, en la ceremonia inaugural, el secretario de Salud, Mario Ocampo Ocampo, acudió en representación de la gobernadora Margarita González Saravia, y destacó la relevancia de conservar y transmitir los conocimientos que forman parte de la medicina tradicional.

La fiesta está organizada por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C. Su presidente, Horacio Rojas Alba, ha destacado la colaboración con las autoridades estatales para fortalecer las acciones encaminadas a conservar las raíces y conocimientos tradicionales.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Durante el programa, los asistentes tienen la posibilidad de participar en talleres enfocados en distintas áreas de la medicina tradicional y alternativa, así como en conversatorios y actividades relacionadas con el aprovechamiento de plantas medicinales, como explica 'Diario de Morelos'.

El Consulado sigue de cerca el caso de la estudiante española asesinada en México

Ahora y tras producirse la muerte de Claudia, las autoridades investigan el crimen como feminicidio, conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres, mientras las autoridades determinan si existieron razones de género.

El fiscal agregó que inmediatamente se estableció contacto con el Consulado de España en México como parte del protocolo de atención para facilitar la comunicación con los familiares de la víctima: "Esto nos permitirá tener contacto con los familiares de ella (…) y les vamos a dar todo el apoyo". En México, un promedio de 10 mujeres son asesinadas cada día, y una cuarta parte de los crímenes se procesan como feminicidio, según cifras oficiales y de ONG.

Por su parte, el Consulado General de España en Ciudad de México ha asegurado que sigue de cerca el caso y está en contacto con su familia. Así lo han confirmado este lunes a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, que han indicado que el Consulado mantiene una comunicación constante con las autoridades judiciales mexicanas.