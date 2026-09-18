Las autoridades mexicanas han conseguido detener al asesino de la estudiante española tras cinco días siguiéndole la pista en el estado de Morelos, México

La vecina que atendió a Claudia Tacoronte tras ser apuñalada en México: "Si la Cruz Roja hubiera llegado en 5 minutos, se salva"

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Francisco Javier, alias ‘El Trompas’, identificado como el presunto asesino de la estudiante española Claudia Tacoronte en el estado mexicano de Morelos, ha sido detenido este jueves tras cinco días de búsqueda policial. Las autoridades mexicanas, que han anunciado que ha sido posible dar con él gracias también a la ayuda de la ciudadanía, pedirán la pena máxima por feminicidio, por lo que ‘El Trompas’ podría enfrentarse ahora a una condena de 70 años de cárcel.

Detenido en el centro de Cuautla, a apenas 30 minutos de donde presuntamente asesinó a la joven canaria de 21 años, que apenas llevaba un mes en México tras un intercambio académico, –procedente de la Universidad de Granada, donde cursaba cuarto de Educación Infantil–, le encontraron bebiendo cerveza, con una indumentaria distinta y con el pelo rapado.

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La principal hipótesis tras el crimen y el asesinato de Claudia Tacoronte en México

Para su detención, han sido fundamentales tanto las declaraciones de los testigos y la colaboración ciudadana como las imágenes grabadas de las cámaras de vigilancia, –también de particulares–, con las que contaba la investigación. En estas últimas, el agresor fue captado huyendo del lugar del crimen, además de registrarlo previamente cometiendo distintos hurtos.

Reincidente, ‘El Trompas’ era un ladrón conocido en la zona. De hecho, la principal hipótesis a la que apuntan las autoridades es que actuó apuñalando a la joven española tras un forcejeo. Creen, concretamente, que le robó el móvil a Claudia, que pidió auxilio a las puertas de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde en ese momento, en esa noche del sábado 12 de septiembre, cuando se produjeron los hechos, se celebraba la ‘Fiesta Nacional de la Planta Medicinal’, a la que se había inscrito.

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Fue tras ello cuando presuntamente ‘El Trompas’ le asestó varias puñaladas en el vientre. En el lugar, varias personas trataron de asistirla, urgiendo a la llegada de una ambulancia y una atención médica que, sin embargo, llegó tarde. Cuando los sanitarios acudieron, ya estaba muerta.

Las autoridades de México reclaman la pena máxima para ‘El Trompas’

“Las lesiones que él le infiere a Claudia nos permite establecer que fue un feminicidio”, ha señalado el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, mientras la gobernadora del estado mexicano, Margarita González Saravia, ha sido contundente al pedir “al poder judicial” que “establezca las sanciones más altas que puede tener un caso como este”.

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La detención de ‘El Trompas’, además, coincide con la llegada de la familia de la estudiante a México, donde hoy van a proceder al reconocimiento del cuerpo para su posterior repatriación a España; un momento de extrema dureza para unos padres que hace apenas un mes despedían a su hija en ese mismo lugar, donde no han dejado de sucederse las protestas de los estudiantes por la que ha sido la cuarta alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, –donde Claudia realizaba el intercambio–, asesinada en los últimos siete meses.