La jueza Alma Patricia Sala Ruiz resolvió que el imputado "incurrió en las causales de lesiones infamantes y exposición en lugar público"

El mensaje en las redes sociales que ha sido clave para detener a 'El Trompas' por el asesinato de Claudia Tacoronte en México: "Lo acabamos de ver, está rapado"

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La Fiscalía del estado mexicano de Morelos (centro) informó este viernes que una jueza determinó que existen elementos para vincular a proceso a Francisco Javier, apodado El Trompas, identificado como probable responsable del asesinato de la joven estudiante española Claudia Tacoronte, ocurrido el pasado 12 de septiembre.

La decisión fue notificada en un comunicado compartido por la propia Fiscalía local, tras una audiencia pública de control, programada para las 16.00 hora local (22.00 GMT), que registró un retraso de una hora por el traslado del acusado al Juzgado de la ciudad de Cuautla en el estado de Morelos.

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La jueza Alma Patricia Sala Ruiz resolvió que el imputado "incurrió en las causales de lesiones infamantes y exposición en lugar público", por lo que además ordenó prisión preventiva oficiosa al detenido y concedió cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

La resolución se da el mismo día en el que la Fiscalía del estado de Morelos entregó a la familia de Tacoronte el cuerpo de la estudiante española para su repatriación, un día después de la detención de Francisco Javier.

Los cargos

La Fiscalía de Morelos anunció que imputará al presunto responsable el delito de feminicidio y pedirá 70 años de prisión, la pena máxima de la legislación estatal, por la crueldad con la que el agresor ejecutó a la joven.

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El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, indicó entonces que el detenido robó el teléfono celular de Tacoronte, pero explicó que las características de las lesiones y la forma en que fue atacada permiten a la Fiscalía sostener la imputación por feminicidio.

Fiscalía de México dice que el presunto asesino de Claudia Tacoronte estaba bajo los efectos de "alguna droga" o alcohol

El fiscal general del estado mexicano de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, ha asegurado que el presunto agresor de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada el sábado, "estaba bajo el influjo de alguna droga" o "alcoholizado", a falta de conocer el resultados de los exámenes toxicológicos.

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En declaraciones a medios de comunicación este viernes tras reunirse con el padre de la víctima y su abogado, Blumenkron no ha confirmado si el detenido, Francisco Javier Meléndez, conocido como 'El Trompas', mostró arrepentimiento o si ha confesado el crimen, como ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.