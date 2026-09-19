Redacción Cataluña 19 SEP 2026 - 19:44h.

La causa judicial queda abierta por un homicidio, ya que el preso agredió a la víctima sin usar un arma blanca

Un preso de la cárcel de Quatre Camins de Barcelona mata a su compañero de celda: carecían de antecedentes de incompatibilidad

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BarcelonaEl interno que está acusado de matar a su compañero de celda en la cárcel de Quatre Camins en Barcelona quedará ingresado en prisión provisional por estos hechos, comunicada y sin fianza.

Así lo ha dictado el juzgado de guardia de Granollers tras la muerte violenta de la víctima este 17 de septiembre por la noche. En el suceso, el presunto agresor no usó un arma blanca, dejó claro la Generalitat de Catalunya.

Sea como fuere, acabó con la vida del otro preso por unas causas que se están investigando para esclarecer lo ocurrido. La autopsia practicada al cadáver ayudará a ello también.

Causa abierta por homicidio

La causa judicial está abierta por homicidio, según ha informado el TSJC en un tuit en la red social X. Los trabajadores del centro penitenciario ubicado en La Roca del Vallès actuaron siguiendo los protocolos correspondientes.

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Se activaron de forma inmediata al conocerse el fallecimiento y los servicios médicos atendieron a ambos implicados. La dirección de Quatre Camins está en contacto con la familia del fallecido.

Sin que hayan aportado más detalles al encontrarse en investigación, sí que han precisado que los dos compañeros de celda no tenían antecedentes que indicaran que fueran incompatibles para la convivencia.