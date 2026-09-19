Ambos fueron atendidos y entrevistados por el personal médico y el equipo técnico antes de entrar en los módulos

La madre tuvo problemas con otras internas en la cárcel zaragozana relacionados con el delito por el que fue condenada

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SalamancaLa madre y el padrastro condenados a prisión permanente revisable por el asesinato de Laia, de dos años, han ingresado en la prisión de Topas procedentes de la cárcel zaragozana de Zuera, según 'La Gaceta'. Vanesa Muñoz y Cristian Lastanao fueron condenados en 2023 por la Audiencia Audiencia Provincial de Zaragoza después de que un jurado popular los declarara culpables, por acción u omisión, de la muerte de la pequeña.

Ambos fueron atendidos y entrevistados por el personal médico y el equipo técnico antes de entrar en los módulos donde se quedarán ubicados. La madre de la pequeña fue destinada al Módulo 1 y el padrastro al Módulo 8 para cumplir la condena. Según fuentes penitenciarias, la madre tuvo problemas con otras internas en la cárcel zaragozana relacionados con la naturaleza del delito por el que fue condenada. Ahora, comienza una nueva etapa en el centro salmantino.

Los forenses determinaron que "la molieron a palos"

Laia murió el 20 de enero de 2021 en la vivienda familiar de Zaragoza, donde vivía la madre, su pareja y otros tres hermanos. Durante el juicio, la madre y el padrastro se acusaron mutuamente de ser responsables de la muerte de la pequeña pero el jurado descartó que se hubiese tratado de una muerte accidental y consideró que ambos eran culpables por acción u omisión.

Los especialistas del Instituto de Medicina Legal de Aragón contabilizaron 101 lesiones en el cuerpo de Laia, que pesaba apenas 15 kilos. De ellas, 73 eran recientes y otras 28 antiguas. Los especialistas dijeron que "la molieron a palos".

La pequeña recibió un fuerte golpe en el abdomen que le seccionó el duodeno

Los forenses determinaron además que, unas 48 horas antes de morir, la pequeña había recibido un fuerte golpe en el abdomen que le seccionó el duodeno. Pese a la gravedad de la lesión, durante ese tiempo no recibió asistencia sanitaria. Según publicó 'El Mundo', cuando se avisó a los servicios de urgencias, la niña sufría una peritonitis aguda que ya no tenía solución.

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Tras el veredicto del jurado, la Audiencia Provincial de Zaragoza condenó a ambos a prisión permanente revisable por un delito de asesinato con alevosía, la pena que habían solicitado tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares.

Ahora, años después del crimen, los dos han sido trasladados a Salamanca para cumplir sus condenas.