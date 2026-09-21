La víctima recibió varias puñaladas y tuvo que ser trasladada al hospital consciente y estable, aunque en estado grave

Tenía al menos cinco heridas localizadas en la parte superior del hemitórax derecho y en la parte baja del hemitórax izquierdo con posible afección abdominal

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MadridUn hombre de 30 años ha resultado herido de gravedad tras sufrir este domingo una agresión con arma blanca en la calle Manuel Fernández Caballero del distrito madrileño de Carabanchel.

Según informa Emergencias de Madrid, el SAMUR-PC ha atendido al herido, que presentaba al menos cinco heridas localizadas en la parte superior del hemitórax derecho y en la parte baja del hemitórax izquierdo con posible afección abdominal.

La víctima, trasladada consciente y estable, pero en estado grave

El varón ha sido trasladado consciente y estable, aunque en estado grave, a un centro hospitalario. Por su parte, la Policía Nacional investiga la agresión.