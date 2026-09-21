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Un hombre de 30 años, herido de gravedad tras ser apuñalado en Carabanchel, Madrid

Un hombre de 30 años, herido de gravedad tras ser agredido con un arma blanca en Carabanchel, Madrid
Efectivos del SAMUR-PC-Emergencias Madrid. Europa Press

  • La víctima recibió varias puñaladas y tuvo que ser trasladada al hospital consciente y estable, aunque en estado grave

  • Tenía al menos cinco heridas localizadas en la parte superior del hemitórax derecho y en la parte baja del hemitórax izquierdo con posible afección abdominal

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MadridUn hombre de 30 años ha resultado herido de gravedad tras sufrir este domingo una agresión con arma blanca en la calle Manuel Fernández Caballero del distrito madrileño de Carabanchel.

Según informa Emergencias de Madrid, el SAMUR-PC ha atendido al herido, que presentaba al menos cinco heridas localizadas en la parte superior del hemitórax derecho y en la parte baja del hemitórax izquierdo con posible afección abdominal.

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