En el lugar del crimen, las autoridades habían hallado un cuchillo ensangrentado y restos de un acelerante, el cual pudo utilizar el asesino para eliminar pruebas

El padre de la mujer hallada muerta en Leganés encontró el cuerpo de su hija y un cuchillo ensangrentado: podría llevar varios días muerta

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AlicanteUn hombre al que las autoridades buscaban desde este sábado 19 de septiembre ha sido detenido por la Policía Nacional en Alicante por su presunta implicación en el asesinato de su pareja en Leganés, Madrid.

En el lugar del crimen, las autoridades habían encontrado un cuchillo ensangrentado y restos de un acelerante, el cual pudo utilizar el asesino para eliminar pruebas. La casa, además, estaba desordenada, pero la cerradura no había sido forzada, lo que no pasó desapercibido para los agentes, que iniciaron entonces las pesquisas para encontrar al autor de los hechos.

El padre de la mujer asesinada dio aviso a las autoridades tras encontrarla muerta en su casa en Leganés

Fue sobre las 15:15 horas del sábado cuando el padre de la víctima alertó al 091 tras encontrar a su hija muerta con signos de violencia en el interior de su inmueble, al que accedió con sus propias llaves al no tener noticias de ella.

Tras realizar diversas gestiones de investigación, la Policía pudo determinar la identidad del presunto autor, la pareja de la víctima, que en menos de 24 horas fue localizado en la provincia de Alicante.

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Según han declarado algunos vecinos, vieron a la víctima y un hombre salir juntos de la vivienda. Además, habían escuchado gritos de madrugada.

La víctima tenía varias heridas de arma blanca y no existían denuncias previas

La víctima tenía varias heridas de arma blanca y no se descarta, incluso, que hubiese sido asesinada días antes de que su progenitor la localizase sin vida en su domicilio.

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Según las investigaciones realizadas, entre ella y el detenido, de 35 años y también de nacionalidad española, no existían denuncias previas.

El varón ha sido localizado después de que agentes del Grupo VI de Homicidios se desplazasen hasta Alicante, donde, en colaboración con el Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial, lo detuvieron como presunto autor de un delito de homicidio y donde pasará a disposición de la autoridad judicial.

La segunda mujer asesinada en Madrid el fin de semana

La víctima es la segunda mujer asesinada el sábado en Madrid, después de que fuera detenido un hombre de 85 años por la muerte violenta de su exnuera, de 47 años. De confirmarse la naturaleza machista de este crimen en Leganés, ascenderían a 38 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año en España, y a 1.379 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

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Tras estos hechos, las autoridades recuerdan que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.