Se han presentado 26 pruebas contra El Trompas, el presunto asesino de Claudia Tacoronte, entre las que destacan la denuncia de su exmujer y la de un testigo que le vio con un cuchillo

El mensaje en las redes sociales que ha sido clave para detener a 'El Trompas' por el asesinato de Claudia Tacoronte en México: "Lo acabamos de ver, está rapado"

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MorelosNovedades en la investigación por el asesinato de Claudia Tacoronte, la joven canaria de 21 años muerta a puñaladas tras asistir a la fiesta la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal de Morelos, en México. Una semana después del crimen la Fiscalía del estado mexicano de Morelos ha informado que una jueza ha considerado que existen pruebas suficientes para vincular a Francisco Javier, alías El Trompas, como el responsable del asesinato de la joven estudiante española Claudia Tacoronte, ocurrido el pasado 12 de septiembre.

La decisión fue notificada en un comunicado compartido por la propia Fiscalía local, tras una audiencia pública de control. La jueza Alma Patricia Sala Ruiz resolvió que el imputado "incurrió en las causales de lesiones infamantes y exposición en lugar público", por lo que además ordenó prisión preventiva oficiosa al detenido y concedió cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

¿Por qué se mantiene la imputación por feminicidio en el asesinato de Claudia Tacoronte?

La resolución se produjo el mismo día en el que la Fiscalía del estado de Morelos entregó a la familia de Tacoronte el cuerpo de la estudiante española para su repatriación, un día después de la detención de Francisco Javier.

La Fiscalía de Morelos había anunciado que imputaría al presunto responsable por el delito de feminicidio y buscaría una pena de 70 años de prisión, la máxima prevista por la legislación estatal, por la manera en la que la joven fue asesinada.

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El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, indicó entonces que el detenido robó el teléfono celular de Tacoronte, pero explicó que las características de las lesiones y la forma en que fue atacada permiten a la Fiscalía sostener la imputación por feminicidio.

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Las pruebas que se han entregado contra El Trompas

También descartó que el crimen tuviera un componente sexual, como apuntaban algunas versiones, y anunció nuevas investigaciones para localizar indicios relacionados con el caso, entre ellos el teléfono móvil de Tacoronte y el arma utilizada en el ataque.

Según han informado medios locales como el periódico 'El Universal', se han presentado "26 datos de prueba; dos mujeres aportaron elementos de prueba, una de ellas fue su exmujer, quien denunció actos violentos en su contra. Otra lo identifica como el sujeto que sale de la Casa de Cultura y llevaba en su mano un cuchillo".

El presunto responsable renunció al plazo constitucional de 144 horas para la aportación de pruebas, y pidió resolver su situación jurídica en la misma audiencia.

Indignación por el asesinato de Claudia Tacoronte

Claudia Tacoronte, canaria de 21 años, fue asesinada con un arma blanca el pasado sábado 12 de septiembre en Cuautla. Había llegado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El asesinato ha provocado indignación dentro y fuera de México después de conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, que ya habían generado protestas y paros estudiantiles.