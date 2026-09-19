Redacción Andalucía Agencia EFE 19 SEP 2026 - 10:51h.

El suceso ocurrió a las 11:40 horas, a plena luz del día, en la calle Pinosol del barrio Barcenillas en Málaga capital

La víctima estaba sentada en un banco cerca de su casa cuando tres individuos se aproximaron y le dispararon varias veces

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MálagaUn joven de 20 años y nacionalidad española, según ha detallado la Policía Nacional, murió tras ser tiroteado cuando estaba junto a un supermercado en Málaga. Hay tres detenidos por estos hechos.

El homicidio se produjo concretamente a las 11:40 horas, a plena luz del día de este 18 de septiembre en la calle Pinosol del barrio Barcenillas de la capital. La víctima se encontraba sentada en un banco de la calle.

Cerca también de la vivienda donde residía, de repente se le aproximaron tres individuos y, sorpresivamente, le dispararon varias veces en diferentes zonas del cuerpo para luego huir del lugar.

Emergencias 112 recibió llamadas de vecinos que alertaron de que habían escuchado las detonaciones. Vieron que el afectado se había refugiado en el interior del supermercado, ubicado en la Plaza Virgen del Rocío.

Una bala le alcanzó la espalda y falleció después en el hospital

De manera inmediata, se desplazaron allí agentes de Policía Local y Nacional, así como sanitarios para atender al herido. Aunque llegaron a estabilizarlo y evacuarlo a un hospital, su estado era grave.

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Horas más tarde falleció, como consecuencia de los impactos de bala. Fuentes sanitarias han indicado a EFE que se le intervino de al menos dos: uno en la espalda y otro en la pierna.

Rápida actuación policial para arrestar a los sospechosos

Sobre la actuación policial, fue clave la rápida reacción de las patrullas de seguridad ciudadana, según ha precisado la Policía Nacional. Gracias a ello, en pocos minutos pudieron detener a uno de los sospechosos.

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Los otros dos escaparon del barrio, pero la investigación asumida por las unidades UDYCO y GRECO Costa del Sol permitió localizar en las horas posteriores un domicilio que había utilizado ese mismo detenido.

Tras una entrada y registro, en su interior hallaron al segundo autor de los hechos. Fue arrestado igual que el tercer implicado, que tras su identificación pudo ser ubicado también en la calle de Fuengirola.

Eran ya las 23 horas de la noche e incluso se había cambiado tanto de ropa como de aspecto físico para pasar desapercibido, han matizado los agentes que siguen tratando de averiguar por qué dispararon al joven.