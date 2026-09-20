La Guardia Civil ha detenido a dos miembros de una misma familia por un tiroteo ocurrido este sábado en Albal, Valencia

Uno de los arrestados sufrió heridas leves por un fragmento de bala y fue atendido en un centro médico

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Dos personas, miembros de una misma familia, han sido detenidas por su presunta implicación en un tiroteo registrado este sábado en el municipio valenciano de Albal. El enfrentamiento se produjo a mediodía y uno de los implicados sufrió heridas leves, según han informado fuentes de la Guardia Civil. Los investigadores trabajan ahora para esclarecer qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al intercambio de disparos.

Una discusión familiar antes de los disparos

El suceso tuvo lugar durante el mediodía del sábado en el municipio valenciano. Los dos detenidos habrían mantenido una discusión poco antes de que se produjera el tiroteo. Ambos pertenecen a la misma familia, aunque todavía se investigan las circunstancias concretas del enfrentamiento y el motivo que desencadenó los disparos.

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Uno de los implicados habría efectuado varios disparos contra el balcón de una vivienda situada en un edificio de la avenida Cortes Valencianas. La persona que se encontraba en el interior de la vivienda habría respondido también utilizando un arma de fuego, dando lugar al intercambio de disparos que posteriormente motivó la intervención de las fuerzas de seguridad.

La intervención de un guardia civil fuera de servicio

La actuación de un agente de la Guardia Civil que se encontraba fuera de servicio resultó determinante para localizar a uno de los implicados. El agente habría seguido a uno de los participantes en el tiroteo tras abandonar el lugar de los hechos, lo que permitió avanzar hacia su identificación y posterior arresto.

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Durante la intervención, el agente localizó entre las pertenencias del sospechoso 12 cartuchos de arma de fuego. La investigación deberá determinar ahora si este material estaba relacionado directamente con el tiroteo y qué papel concreto desempeñó cada uno de los dos detenidos en el enfrentamiento.

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El segundo detenido acudió a un centro médico

El otro implicado fue localizado posteriormente después de acudir a un centro sanitario para recibir atención médica. Había resultado herido de carácter leve por un fragmento de bala durante el enfrentamiento, según la información trasladada por las fuentes de la Guardia Civil.

La Policía Local de Albal procedió a su detención cuando se encontraba en el centro médico. Los dos miembros de la familia quedaron así arrestados por su presunta relación con el tiroteo, mientras los investigadores continúan recopilando información para reconstruir lo sucedido.

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La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Por el momento, las pesquisas se centran en determinar cómo comenzó el enfrentamiento y qué ocurrió exactamente durante el intercambio de disparos. También deberá determinarse el origen de las armas utilizadas y las posibles responsabilidades de cada uno de los detenidos.

La investigación continúa abierta

El caso permanece bajo investigación y las autoridades trabajan para reunir todos los elementos que permitan aclarar lo ocurrido en Albal. El hecho de que los dos implicados pertenezcan a una misma familia añade un elemento relevante a las pesquisas, especialmente por la discusión que, según la información disponible, habría precedido al tiroteo.

Por ahora, uno de los detenidos ha sido atendido por lesiones leves y el otro fue localizado con 12 cartuchos entre sus pertenencias. La Guardia Civil trata de reconstruir la secuencia completa de los hechos antes de determinar las circunstancias y posibles responsabilidades derivadas del enfrentamiento.