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Sucesos

Buscan a Karolina, una menor de 15 años desaparecida en Ador, Valencia

Karolina F., desaparecida en Ador, Valencia
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha difundido una alerta de búsqueda. CNDES
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El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior ha emitido una alerta de búsqueda por a la desaparición de Karolina F., de 15 años. La adolescente fue vista por última vez en la localidad de Ador, en Valencia, el pasado 10 de septiembre.

En la alerta difundida en redes sociales, el CNDES aporta una fotografía y una descripción de la desaparecida para facilitar su identificación.

La alerta de CNDES:

Karolina F. es una menor de 15 años, nacida el 10 de junio de 2011. Mide 1,50 y pesa 65 kilos. Tiene los ojos de color azul, y el pelo rubio, liso y largo. Su constitución física es delgada.

La colaboración ciudadana es clave

En caso de contar con información sobre una desaparición, se pide contactar con las autoridades: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091). Asimismo, se puede dar aviso directamente al CNDES a través de su canal oficial.

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