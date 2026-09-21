SOS Desaparecidos y Adonay afirman que no fueron fueron invitados a un encuentro con entidades y piden al CNDES aclarar lo ocurrido

Malestar entre SOS Desaparecidos y Adonay por la puesta en marcha de la subcomisión del Estatuto de las personas desaparecidas

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La asociación SOS Desaparecidos y la Plataforma Adonay han reclamado explicaciones al Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, tras asegurar que no fueron invitadas a una reunión en la que participaron otras entidades relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas. Ambas organizaciones han difundido públicamente sus respectivos pronunciamientos sobre el encuentro y han cuestionado las circunstancias de su ausencia.

La polémica, destacan, parte de una publicación difundida por una de las entidades vinculadas a la reunión, en la que se presenta como "recurso operativo" del CNDES y utiliza elementos de la imagen identificativa del organismo.

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En esa publicación, añaden, aparece además la frase "Algunos que no conocen ni el Tato no están invitados", una expresión que SOS Desaparecidos interpreta como una referencia a las asociaciones que no acudieron al encuentro. La entidad ha pedido al CNDES que aclare el alcance de esta relación y las circunstancias de la convocatoria.

SOS Desaparecidos plantea cinco preguntas al Centro Nacional de Desaparecidos

En su comunicado, SOS Desaparecidos solicita al CNDES que explique qué relación mantiene con la organización que se presenta como "recurso operativo", qué información sensible se comparte con las entidades participantes y qué garantías existen para su tratamiento. También pregunta qué significa exactamente esa condición y bajo qué autorización se utiliza el nombre y el logotipo del Centro Nacional de Desaparecidos.

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La asociación reclama igualmente conocer por qué tanto SOS Desaparecidos como la Plataforma Adonay quedaron fuera de la reunión. En su pronunciamiento, defiende que la búsqueda de personas desaparecidas y el acompañamiento a sus familias deben desarrollarse con "respeto, neutralidad, transparencia y colaboración" y cuestiona que puedan producirse exclusiones entre organizaciones que trabajan en este ámbito.

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Por su parte, la Plataforma Adonay también ha difundido públicamente su posición sobre lo ocurrido a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. La organización aborda en él la reunión y su ausencia del encuentro, sumándose así al pronunciamiento público sobre unas circunstancias que han generado malestar entre ambas entidades.

Las circunstancias denunciadas por SOS Desaparecidos y Adonay quedan a la espera de la correspondiente explicación del CNDES y de la entidad a la que alude la publicación. Ambas asociaciones han hecho público su malestar por no haber sido invitadas a la reunión y han reclamado aclaraciones sobre la relación con el organismo.