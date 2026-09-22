El varón fue detenido como presunto autor de un delito de amenazas

El origen del incidente estaba relacionado con una discusión por el volumen de la música en una vivienda

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PalmaLa Policía Nacional ha detenido en Palma a un varón, de origen español, como presunto autor de un delito de amenazas, por haber amenazado a su vecino con un hacha tras una discusión por el volumen de la música en una vivienda.

Según han informado en un comunicado, los hechos tuvieron lugar el domingo por la tarde, cuando la Policía Nacional fue alertada a través del 091 de que una persona que portaba un hacha estaba persiguiendo a otra.

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Una discusión por el volumen de la música

A la llegada al lugar, los policías se entrevistaron con los afectados, quienes explicaron que el origen del incidente estaba relacionado con una discusión por el volumen de la música en una vivienda.

Antes de que los agentes llegasen, uno de los vecinos salió al exterior para recriminar el volumen de la música. Al bajar la víctima, que presuntamente tenía la música alta para tratar de arreglar la situación y hablar con él, se dirigió, momentos más tarde, de nuevo hacia su portal pero fue seguido por otras cuatro personas.

El varón no consiguió cerrar la puerta del portal, por lo que los cuatro hombres accedieron al interior y uno de ellos, presuntamente, portaba un hacha y le amenazó con expresiones como "Te voy a cortar la cabeza".

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La víctima también afirmó haber recibido varios golpes en la cara por parte de alguno de los individuos, aunque no precisó inicialmente de asistencia sanitaria. Asimismo, comunicó a los agentes su intención de presentar denuncia por lo sucedido.

Los agentes localizaron posteriormente a los cuatro hombres en el interior de una vivienda y uno de ellos coincidía con las características facilitadas por la víctima y por un testigo, como el hombre que habría portado el hacha y habría proferido las amenazas, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de amenazas.