Según los hechos denunciados y sin el consentimiento de ellas, las dos mujeres sufrieron sendas agresiones sexuales

Los dos arrestados, de 21 y 20 años, han sido detenidos o investigados en tres ocasiones anteriormente

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VitoriaAgentes de la Ertzaintza han detenido a dos jóvenes de 21 y 20 años por un presunto delito de agresión sexual a dos mujeres cometido durante la noche del 1 de septiembre en un domicilio de Vitoria, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos investigados sucedieron el pasado 1 de septiembre, aunque la Ertzaintza tuvo conocimiento días después a través de un aviso recibido por parte del Servicio de Atención a la Víctima de la Cruz Roja.

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Delito de agresión sexual

Al parecer, la noche del 1 de septiembre dos mujeres de 44 y 31 años se encontraban en una céntrica calle de Vitoria y buscaban un lugar donde pernoctar, según ha informado la Ertzaintza en un comunicado.

Esta circunstancia las llevó a coincidir con dos jóvenes que les ofrecieron la posibilidad de trasladarse a su domicilio particular. Según los hechos denunciados, tras aceptar la invitación de los dos hombres, una vez en el interior de la vivienda y sin el consentimiento de ellas, las dos mujeres sufrieron sendas agresiones sexuales.

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La Ertzaintza ha investigado lo sucedido y, después de averiguar la identidad de los dos hombres que presuntamente cometieron los hechos, este pasado lunes ha detenido a ambos por un presunto delito de agresión sexual.

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Los dos arrestados, de 21 y 20 años, han sido detenidos o investigados en tres ocasiones anteriormente por parte de la Ertzaintza. Este martes han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia en Vitoria-Gasteiz.