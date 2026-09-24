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Sucesos

Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre en Terrassa, Barcelona

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra
Dos agentes de los Mossos d'Esquadra. Europa Press

  • El crimen se habría producido durante una pelea en un campamento de barracas a las afueras de Terrassa, Barcelona

  • La pelea se produjo entre personas sintecho y conocidas entre ellas por causas que ahora trata de esclarecer la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos

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 Un hombre ha fallecido esta pasada noche en el transcurso de una pelea entre personas que viven en un campamento de barracas a las afueras de Terrassa, Barcelona, suceso por el que de momento no se ha practicado detenciones.

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Una llamada alertó de la agresión mortal

Los Mossos han informado de que anoche, sobre las 23:15 horas, recibieron el aviso de que se había producido la agresión a una persona a las afueras de la ciudad de Terrassa.

Hasta el lugar se desplazaron varias unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), sanitarios que encontraron el cuerpo del hombre ya sin vida y con signos de muerte violenta.

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Fuentes próximas a la investigación han explicado a EFE que la pelea se produjo entre personas sintecho y conocidas entre ellas por causas que ahora trata de esclarecer la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos. EFE

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