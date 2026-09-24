Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre en Terrassa, Barcelona
El crimen se habría producido durante una pelea en un campamento de barracas a las afueras de Terrassa, Barcelona
La pelea se produjo entre personas sintecho y conocidas entre ellas por causas que ahora trata de esclarecer la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos
Un hombre ha fallecido esta pasada noche en el transcurso de una pelea entre personas que viven en un campamento de barracas a las afueras de Terrassa, Barcelona, suceso por el que de momento no se ha practicado detenciones.
Una llamada alertó de la agresión mortal
Los Mossos han informado de que anoche, sobre las 23:15 horas, recibieron el aviso de que se había producido la agresión a una persona a las afueras de la ciudad de Terrassa.
Hasta el lugar se desplazaron varias unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), sanitarios que encontraron el cuerpo del hombre ya sin vida y con signos de muerte violenta.
Fuentes próximas a la investigación han explicado a EFE que la pelea se produjo entre personas sintecho y conocidas entre ellas por causas que ahora trata de esclarecer la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos. EFE