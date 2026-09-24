La mujer y la hija que convivieron durante años con el cadáver de un hombre en Barcelona podrían padecer un "trastorno"

Hallan parte del cadáver de un hombre que llevaba al menos dos años muerto en su casa de Barcelona: su mujer y su hija convivían con los restos y no salían desde la pandemia

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Cabrera d'AnoiaLos Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre que podría tener 75 años en una vivienda situada en una urbanización de la localidad catalana de Cabrera d'Anoia. Junto al fallecido que llevaría dos años muertos, habrían estado conviviendo su mujer, de 59 años, y su hija, de 22 años. El hallazgo del cuerpo se produjo este pasado miércoles 23 de septiembre por parte de agentes de los Mossos d'Esquadra tras el aviso de los vecinos y de parte del Ayuntamiento de la localidad catalana.

Según se ha podido conocer, la mujer y la hija del fallecido llevaban sin salir de casa desde la pandemia y habrían estado conviviendo durante años con el cadáver de este hombre que ahora tendría 75 años y que, según las primeras hipótesis, podría haber muerto por causas naturales.

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Murió en el sofá del comedor y desde entonces no lo han movido

Los restos fueron hallados por los Mossos debajo de una manta en una de las habitaciones principales de la casa situada en el municipio de Cabrera d'Anoia. Según ha informado 'El Caso', ante la llegada de los agentes de los Mossos la mujer explicó a los policías "que su marido murió en el año 2024, sentado en el sofá del comedor, y que no lo han movido de allí".

Además, se ha podido conocer que el cadáver del fallecido, a pesar del estado de putrefacción, "no presenta signos externos de violencia", según han explicado los Mossos d'Esquadra al medio de comunicación anteriormente citado. Por eso, las primeras hipótesis de los investigadores no apuntan a que se trate de un crimen.

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Un trastorno que las ha aislado de la realidad

Las sospechas comenzaron entre vecinos y Ayuntamiento al darse cuenta que el coche del fallecido no se movía desde hace años, que se acumulaba basura desde el exterior y que no había consumo de agua.

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Los restos hallados en el interior de la vivienda pertenecerían al propietario, un hombre de unos 75 años que trabajaba como médico y que tenía una consulta en Barcelona, indican medios locales. Ahora, los Mossos d'Esquadra están a cargo de la investigación para conocer si hubo algún delito o fue una muerte natural.

Por su parte, la mujer y la hija del fallecido han sido trasladadas a un hospital para que puedan ser examinadas y "recibir también asistencia psicológica y psiquiátrica", sostiene el medio catalán.

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Al parecer, madre e hija podrían sufrir "algún tipo de trastorno que las ha aislado de la realidad y de la gravedad de los hechos de tener el cuerpo de su marido y padre en el comedor de casa durante casi dos años", indica 'El Caso'.