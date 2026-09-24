El taxista asesinado en Azpeitia, Guipúzcoa, recibió siete balazos y no cinco, según la autopsia

Redacción Euskadi 24 SEP 2026 - 11:07h.

Los investigadores están pendientes de esclarecer los motivos de las "diferencias personales" aducidas por el presunto asesino para matar al taxista

El acusado de matar a un taxista en Azpeitia reconoce los hechos: permaneció oculto en un inmueble "insalubre"

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La autopsia del cuerpo de Alex Aizpuru, el taxista de 31 años asesinado el pasado 1 de septiembre en Azpeitia, Guipúzcoa, ha revelado que recibió siete impactos de bala y no cinco, como se sospechó inicialmente. El examen forense ha constatado que una de las balas le alcanzó en la cabeza. Además, la investigación ha confirmado que la pistola entregada por el presunto autor en la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa fue la utilizada en el crimen, tras verificarse su correspondencia con los restos balísticos recogidos durante la investigación.

Según recuerda el diario El Correo, el principal sospechoso, I.J.B., de 43 años, se entregó voluntariamente tres días después del asesinato y permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Durante su huida se ocultó en un trastero de Azpeitia, donde escondió una segunda arma, un revólver de avancarga localizado posteriormente por los investigadores.

Pese a los avances en la investigación y a la confesión del sospechoso, sigue sin esclarecerse qué motivó el crimen, aunque en un primer momento se apuntó a una discusión por drogas. El investigado reconoció haber disparado contra Aizpuru y haberle causado la muerte, pero únicamente aludió a la existencia de "diferencias personales" con la víctima y su entorno, que están pendientes de esclarecer.

A la espera de que las diligencias pendientes puedan modificar la calificación jurídica de los hechos, la causa apunta por ahora a un presunto delito de asesinato y a otro de tenencia ilícita de armas, ya que, según el citado medio, la pistola utilizada en el crimen no estaba registrada y tampoco tenía licencia.

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El homicidio ocurrió sobre las 20.15 horas del 1 de septiembre en la avenida Artzubia de Azpeitia, cuando un hombre disparó en varias ocasiones con un arma corta de fuego a otro y huyó del lugar en un vehículo. A consecuencia de la gravedad de las heridas, la víctima, de 31 años, falleció en el lugar. Según informó en su momento el departamento de Seguridad, inmediatamente se realizó un dispositivo para tratar de detener al autor, algo que ocurrió tres días después cuando este se entregó voluntariamente.