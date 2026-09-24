La Guardia Civil investiga la muerte de una niña en una piscina de una vivienda vacacional cerca de Tinajo, en Lanzarote

Un adolescente de 14 años falleció ahogado recientemente en una cala entre Amadores y Puerto Rico, en Gran Canaria

Compartir







Una niña de tres años murió ahogada este pasado miércoles en una piscina de una vivienda vacacional de Tinajo, en Lanzarote. La menor se encontraba con sus padres, que llevaban dos días de vacaciones en la isla canaria.

Así lo recogen fuentes como 'EFE' y 'La Provincia'. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y una unidad de la Policía.

PUEDE INTERESARTE Paralizan el desahucio de una mujer de 54 años con cáncer terminal en Tenerife: tiene reconocida una dependencia de grado dos

Los efectivos pudieron reanimar a la menor inicialmente, pero falleció durante el traslado al centro hospitalario. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

El apartamento se ubica en la zona de Caldereta, en Lanzarote

Los hechos ocurrieron sobre las 18:00 horas de este 23 de septiembre en un apartamento turístico situado en la zona de Caldereta, entre las localidades de Tinajo y Muñique.

PUEDE INTERESARTE Detienen a tres supervivientes de una patera por violar a una compañera en plena travesía a Lanzarote

La menor, de origen asiático, "no sabía nadar y tenía unos tres años", ha indicado el Ayuntamiento tinajero a las fuentes locales. El suceso ha generado consternación entre los vecinos de la zona.