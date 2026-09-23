Tres supervivientes de una patera que llegó a Lanzarote están detenidos y acusados de violar a una compañera en plena travesía

La violencia de género se dispara en verano: una decena de mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en el último mes

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LanzaroteLa Policía Nacional ha detenido a tres de los supervivientes de la neumática recatada el pasado 16 de septiembre al nordeste de Lanzarote por Salvamento Marítimo cuando parte de sus ocupantes habían caído ya al agua, acusados de haber violado a una mujer durante la travesía.

Según han informado a EFE dos fuentes de la investigación, las detenciones se han practicado a raíz de la denuncia de la mujer que asegura haber sido víctima de la agresión sexual, que fue atendida a su llegada en el Hospital José Molina Orosa de Arrecife. Del expediente no se ha hecho cargo Extranjería, sino la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía.

Investigan si se produjeron más episodios de violencia a bordo

La Policía investiga además si hubo otros episodios de violencia a bordo, porque varios de los ocupantes llegaron a tierra con lesiones y marcas de mordiscos, que llamaron la atención a los servicios de emergencia que les prestaron la primera asistencia en el puerto.

La neumática fue rescatada de noche por las Salvamares Ácrux y Al Nair, en estado muy precario. De hecho, sus ocupantes estaban tan nerviosos, que al acercarse los barcos de rescate un número indeterminado de ellos cayó al mar.

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Salvamento Marítimo rescató en la operación a 65 supervivientes y recogió del agua tres cadáveres.

Buscan a otras diez personas que podrían haber viajado en la patera

Sin embargo, a su llegada a puerto, los supervivientes manifestaron que echaban en falta a diez compañeros más. Las ONG que los asisten aseguran que, por el testimonio de las familias, el número total de desaparecidos puede ser mayor; en concreto, de 14.

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A falta de que avance la investigación abierta por la Policía, aún se desconoce si esas 10 o 14 personas murieron en el accidentado rescate, o por lo ocurrido en las 24 horas previas de travesía.

Al informar de su rescate, Salvamento remarcó que sus dos embarcaciones recuperaron a todas las personas que cayeron al mar, para trasladar a tierra a un total de 68 (incluyendo los 3 cuerpos).