Redacción Galicia 24 SEP 2026 - 13:38h.

La versión del novio niega las primeras informaciones sobre una infidelidad de la novia la noche de la boda y un preacuerdo de 40.000 euros

La boda que Gomesende nunca olvidará: pelea, infidelidad en el baño, 40.000 euros en juego y petición de divorcio

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Giro en la historia de la polémica boda de Gomesende, Ourense. Si las primeras versiones hablaban de una presunta infidelidad de la novia durante la celebración del evento y de un supuesto preacuerdo incumplido por el que la familia de ella recibiría 40.000 euros, ahora, un mensaje del del novio niega todos estos hechos y sitúa a la pareja felizmente casada trabajando juntos en su casa de A Coruña.

Frente a esas versiones, el novio rechaza de forma tajante que existiera un pacto económico relacionado con la boda. “Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias”, afirmó en un mensaje difundido tras la polémica. En el mismo texto recogido por el diario La Región, sostiene que hay personas interesadas en perjudicarles y negó que se hubiese acordado ninguna compensación económica de 40.000 euros.

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“Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento”

También desmintió cualquier episodio de infidelidad durante la jornada. “Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento”, aseguró, contradiciendo así una de las versiones que más repercusión había tenido tras la difusión de los audios.

Donde sí reconoce incidentes es en los enfrentamientos que se produjeron durante la celebración. Según su relato, hubo dos episodios distintos. El primero, de menor entidad, se originó cuando su esposa estaba hablando y su hermana, que según explica está enferma, le tapó la boca. “A su hermano le sentó mal y montó algo de barullo”, señaló.

El segundo altercado, según su versión, fue el más grave y tuvo lugar fuera del recinto donde se desarrollaba la celebración. “Fueron dos invitadas que se agarraron de los pelos fuera del recinto”, explicó el novio al referirse a la pelea que terminó eclipsando el enlace y alimentando las posteriores especulaciones.

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En un intento de aplacar la polémica que ha rodeado su boda, el novio insiste en que la realidad es muy distinta a la que se ha difundido. Lejos de una ruptura inmediata, sostiene que el matrimonio continúa adelante y que ambos mantienen una vida normal tras la celebración.

“Estamos en nuestra casa de A Coruña y trabajando”, afirma la pareja, que asegura seguir conviviendo con normalidad pese a la repercusión alcanzada por una boda que, durante días, ha estado rodeada de rumores, versiones contradictorias y especulaciones sobre lo ocurrido durante el enlace.