Rocío Amaro 05 OCT 2025 - 00:01h.

El video de la boda de Maricarmen y José María en un pueblo de Córdoba se ha viralizado en redes sociales al mostrar a los novios tocando la corneta junto a su banda

La pareja, ambos músicos de vocación, compartió su historia de amor desde la infancia hasta el altar, mientras los fotógrafos David Bernal y Marcos Perea inmortalizaban cada instante

CórdobaSeguramente muchas bodas se celebran cada fin de semana en pueblos y ciudades de toda España, pero no todas logran capturar el vínculo que existe entre el amor y la música como lo hicieron Mari Carmen y José María en Hinojosa del Duque, un pequeño municipio cordobés de poco más de seis mil habitantes.

La ceremonia, que tuvo lugar el pasado 20 de septiembre, ha resonado más allá de sus fronteras gracias a un vídeo publicado en Instagram por David y Marcos, los encargados de capturar con sus objetivos cada recuerdo de ese día. Lo curioso es que el video ha volado casi al mismo tiempo que los novios, que se encuentran ahora mismo volviendo de su luna de miel. Todavía no han aterrizado y ya empiezan a ser conscientes de lo que su boda ha provocado a través de las redes sociales.

"Cuando el amor y la música se encuentran", escribía el videógrafo del enlace. En la imagen, en blanco y negro, los novios recién casados aprietan fuerte una de sus manos. En la otra sostienen una corneta cada uno, y alrededor les arropan sus compañeros de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de Villanueva del Duque (Córdoba). Al parecer es tradición eso de que los miembros de la banda que se casan reciban un homenaje musical en la puerta de la iglesia, pero lo que pocas veces se había visto es a los novios metidos en faena.

La música como protagonista

La banda interpretó "Costaleros del amor", la marcha favorita de la novia, y aunque la pareja pensaba que tocarían juntos "Al Señor de San Román", fueron sorprendidos con "La Esperanza de María". Cada nota parecía contar su historia, la de dos jóvenes que crecieron en pueblos vecinos separados por apenas 17 kilómetros, uniendo sus vidas y sus melodías con cada acorde.

"Yo estuve emocionado toda la boda porque la música retumbaba en cada escena", recuerda David Bernal, el videógrafo que captó el momento. Un papel que en ocasiones pasa desapercibido, pero que es fundamental para conservar los recuerdos: "supieron sacar partido e inmortalizar cada instante, estamos super agradecidos", dice de ellos Mari Carmen, la novia.

El caso es que Mari Carmen y José María unieron sus caminos en una ceremonia donde la música no solo acompañó, sino que fue protagonista absoluta, el hilo conductor de todo lo que iba ocurriendo. Por ejemplo, el novio, que es además chirigotero, cantó un pasodoble a su novia en el altar.

Ya en una vez casados, los amigos de la chirigota también les dedicaron unas letras que resumían su amor y la devoción compartida: "Que no se olvide nunca tu Mari, que Jabalquinto es lo que es. Un hombre fiel, generoso y bondadoso, cariñoso y muy gracioso, muy leal y verdadero, y demuestra día a día que nadie te querrá en la vida como un chirigotero". "Fue todo muy emocionante y sorprendente", asegura la novia.

Unidos por los acordes y los trabajos

"Nosotros nos conocimos trabajando, yo entré como camarera en el bar de sus padres y ahí saltó la chispa, pero la música ya estaba en nuestras vidas", recuerda Mari Carmen. Ella comenzó a tocar en la Banda de la Oración en el Huerto de Hinojosa del Duque a los 12 años, mientras que José María empezó a los 8 en la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de Villanueva del Duque. "Mi pueblo, Hinojosa, y el pueblo de José María, Villanueva del Duque, están muy cerquita y ahí seguimos viviendo y trabajando."

Su historia de amor oficial comenzó un jueves santo, después de la procesión del Nazareno, cuando José María le regaló un ramo de flores que acompañaban la imagen del Nazareno. Al año siguiente, Mari Carmen se hizo hermana de la cofradía y retomó la corneta, a la que había dejado temporalmente por sus estudios fuera de la localidad.

Desde 2018, su relación ha estado marcada por la música, que ambos consideran la manera más bella de expresar emociones y transmitir la vida: "la música es la forma más bonita de transmitir emociones, de describir con palabras la vida, de expresar momentos…", explica la novia, y así ha querido demostrarlo.