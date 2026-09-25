Muere un parapentista tras sufrir un accidente en Santpedor, Barcelona

Europa Press Redacción Cataluña 25 SEP 2026 - 16:44h.

Los bomberos han asegurado el perímetro por la caída de un cable eléctrico y han avisado a la compañía

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Un parapentista ha muerto este viernes por la mañana tras sufrir un accidente cerca de la carretera BV-4501, en Santpedor (Barcelona), han informado los Bombers de la Generalitat en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Caída de un cable eléctrico

El aviso se ha recibido a las 9.40 horas y hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bombers, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación.

Los bomberos han asegurado el perímetro por la caída de un cable eléctrico y han avisado a la compañía, que ha tenido que hacer un corte de tensión e instalar una toma de tierra para que los cuerpos de emergencias pudiesen trabajar con seguridad.