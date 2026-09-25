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Muere un parapentista tras sufrir un accidente en Santpedor, Barcelona

Lugar en el que se ha accidentado un parapentista, que ha fallecido, en Santpedor, Barcelona
Lugar en el que se ha accidentado un parapentista, que ha fallecido, en Santpedor, Barcelona. Europa Press

  • Los bomberos han asegurado el perímetro por la caída de un cable eléctrico y han avisado a la compañía

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Un parapentista ha muerto este viernes por la mañana tras sufrir un accidente cerca de la carretera BV-4501, en Santpedor (Barcelona), han informado los Bombers de la Generalitat en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

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Caída de un cable eléctrico

El aviso se ha recibido a las 9.40 horas y hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bombers, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación.

Los bomberos han asegurado el perímetro por la caída de un cable eléctrico y han avisado a la compañía, que ha tenido que hacer un corte de tensión e instalar una toma de tierra para que los cuerpos de emergencias pudiesen trabajar con seguridad.

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