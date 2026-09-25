Al parecer, tras el crimen habría manifestado su intención de matar a mujeres en situación de prostitución: presentaba intenciones suicidas y tenía anotaciones con pasajes bíblicos

Un joven mata a una mujer prostituida degollándola con un cúter en un apartamento turístico de Bormujos, Sevilla: fue detenido tras confesar los hechos en un bar

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SevillaEl asesino de la mujer degollada con un cúter en un apartamento turístico en Bormujos, Sevilla, intentó también matar a otra mujer con la que también había conectado a través de Internet. Ella, sin embargo, logró zafarse del ataque y escapó de allí.

Los hechos se produjeron entre las 22:30 y las 23:00 horas en la localidad sevillana, donde el asesino se había citado con dos mujeres en el citado apartamento turístico. Allí, el agresor, identificado presuntamente como un joven de 20 años que ya ha sido detenido, intentó matar a ambas. A una de ellas, de 41 años, la alcanzó y la degolló, mientras la otra logró la huida. Después, tras presentarse en un bar ensangrentado y confesar los hechos a los allí presentes, acabó siendo detenido. Al parecer, su voluntad era seguir matando mujeres en situación de prostitución, según fuentes de la investigación citadas por EFE.

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El presunto autor del crimen de Bormujos: un joven con intenciones suicidas y anotaciones bíblicas

Según los primeros datos de la investigación, los hechos se produjeron en el interior del inmueble; un apartamento turístico sobre el cuál ahora las autoridades investigan si podía ser utilizado de forma habitual para la explotación de la prostitución en la zona.

Ni la víctima mortal ni la superviviente, ambas de origen colombiano, mantenían supuestamente ningún tipo de relación con el agresor, que tiene nacionalidad española y origen dominicano. Su detención fue posible porque, tras dirigirse a un bar después del crimen, ensangrentado, confesó los hechos.

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Tras ello, el servicio de Emergencias 112 Andalucía fue alertado con los datos de ubicación del implicado, propiciando que rápidamente se movilizasen efectivos de la Policía Local de Bormujos y lo detuviesen sin que opusiera resistencia. Después, fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil.

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Al parecer, según fuentes citadas por EFE, el arrestado presentaba intenciones suicidas y un estado de posible enajenación mental, al tiempo en que le fueron intervenidas diversas anotaciones con pasajes bíblicos.

Ahora, ante lo sucedido, las autoridades investigan los hechos para tratar de esclarecer todas las circunstancias que rodean al crimen. Mientras, le joven arrestado permanece bajo custodia en la comandancia de la Guardia Civil en Montequinto, en el municipio de Dos Hermanas, a la espera de pasar a disposición judicial.

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Por su parte, el cadáver de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla para practicarle la autopsia, que determinará con exactitud las causas de la muerte.