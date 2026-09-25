Los hechos se produjeron en una joyería del barrio madrileño de la Guindalera y los atracadores aprovecharon el momento en que la empleada iba a entrar

Todo sucedió a plena luz del día, sobre las 10:15 horas: encerraron a la empleada y se llevaron las llaves de la joyería antes de darse a la fuga

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MadridLa Policía Nacional se halla en la búsqueda de dos individuos que atracaron el jueves, 24 de septiembre, una joyería del barrio madrileño de la Guindalera. Allí, justo aprovechando que una empleada iba a entrar en el establecimiento, la abordaron súbitamente para, tras amenazarla, hacerse con un botín en forma de dinero en efectivo y joyas.

Todo sucedió a plena luz del día, sobre las 10:15 horas, en una joyería ubicada concretamente en la avenida de Bruselas. Allí, en el preciso instante en que la empleada se disponía a entrar en su puesto de trabajo, la asaltaron para perpetrar el atraco.

Dos individuos a la fuga tras el atraco a la joyería en Madrid

Consiguiendo por la fuerza adentrarse en el establecimiento, los atracadores obligaron a la mujer entre amenazas para que abriese la caja, tras lo cual se apoderaron del dinero en efectivo que había en ella.

Tomando también las joyas que tenían al alcance, a continuación, procedieron a amordazar a la empleada, a la que además dejaron encerrada en la joyería antes de marcharse de allí con las llaves del establecimiento.

Con los asaltantes a la fuga, fue otra empleada la que dio el aviso a la Policía, narrando los hechos y propiciando la movilización de varios agentes, así como el inicio de una investigación que aún trata de dar con los responsables.

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A su llegada al lugar, los primeros policías desplazados localizaron a la empleada encerrada, comprobando lo ocurrido.

Tras estos hechos, han abierto una investigación para tratar de identificar y localizar a los autores del atraco, para lo cual cuentan además con las cámaras de seguridad de la joyería, que podrían aportar información sobre los asaltantes y la huida.