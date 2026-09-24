Un hombre de 41 años, culpable de robar, violar y asesinar a una mujer de 74 años en su casa de Jaén

Fiscalía y acusación particular han pedido que se condene al acusado a prisión permanente revisable.

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El jurado ha declarado por unanimidad culpable sin ningún tipo de atenuante al acusado por el asesinato y violación de una mujer de 74 años en Sabiote (Jaén) en mayo de 2024. Una vez emitido el veredicto tanto la Fiscalía como la acusación particular han pedido que se le condene a prisión permanente revisable.

Poco más de cuatro horas de deliberación ha necesitado el jurado para emitir un veredicto de culpabilidad. Los restos de ADN del acusado localizados en la escena del crimen, así como los de la víctima en ropas del acusado, han sido determinantes a la hora de declararlo culpable.

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Para el jurado ha quedado probado que en la noche del 6 de mayo de 2024, el acusado entró en la vivienda de la víctima mientras ésta dormía con el propósito de robar. Una vez dentro la emprendió a golpes con ella, la agredió sexualmente y la asfixió. Seguidamente roció todo el escenario con lejía para intentar borrar cualquier tipo de rastro que le implicara en el crimen.

Una vez que se hizo con diversas pertenencias de la fallecida, el acusado cogió las llaves del coche de la mujer y se trasladó a un club de alterne de Úbeda (Jaén) donde intentó vender parte del botín. Finalmente regresó a Sabiote para dejar el coche aparcado en el mismo sitio de donde lo había cogido.

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Sobre la multitud de muestras de ADN que le sitúan en el lugar de los hechos, el acusado, de 41 años, apuntó en su declaración del martes que no se lo explicaba, aunque "a lo mejor la Guardia Civil lo puso allí para culparme".

Admitió que su única participación en los hechos fue haberse encontrado el vehículo de la víctima aparcado en la calle y con las llaves puestas y haberlo cogido. Sobre todas las pertenencias de la fallecida que intentó vender o regalar, ha apuntado que ya estaban en el interior del coche.

Tras usar el vehículo, el acusado lo volvió a dejar en el mismo lugar, una vez que se desprendió de algunos objetos de la fallecida. Ha añadido que no conocía a la fallecida de nada y que él no pudo escalar para acceder a su vivienda porque tiene vértigo. "Yo no lo he hecho", dijo el acusado durante su interrogatorio, al tiempo que ha negado haber estado en casa de la fallecida.

Pese a la versión del acusado, en el jurado ha pesado el elevado número de pruebas que llevan a atribuirle la autoría del crimen.

Tras la emisión del veredicto, tanto Fiscalía como la acusación particular han argumentado su petición de prisión permanente revisable en la extrema vulnerabilidad de la víctima y en su indefensión. Será ahora el magistrado presidente del jurado el que deberá emitir la sentencia según lo dictaminado en el veredicto.

Es la segunda vez que la Fiscalía en la Audiencia de Jaén pide la prisión permanente revisable para un acusado. La Audiencia de Jaén ya condenó en julio de 2024 a prisión permanente revisable al joven, de 26 años, al que el jurado declaró culpable del asesinato y violación de una niña de 14 años cuyo cadáver fue localizado en febrero de 2022 en las ruinas de la Iglesia de Santo Domingo, en Alcalá la Real (Jaén).